1. Nacht der Bibliotheken

Mit einem Programm zur ersten bundesweiten „Nacht der Bibliotheken“ lädt die Stadtbibliothek Karlsruhe mit ihren Stadtteilbibliotheken bei freiem Eintritt dazu ein, ihre vielseitigen Angebote völlig neu zu entdecken.

So gibt’s z.B. in der Stadtteilbib Grötzingen einen Monstermaskenworkshop mit dem KIT-Klimamonster (14.30-16.30 Uhr, ab sieben Jahren) und in der Nordstadt lädt die Amerikanische Bibliothek zur „Sip’n Read“-Party (19-20.30 Uhr). In der Kinder- und Jugendbibliothek läuft von 19 bis 21 Uhr (Einlass alle zehn Minuten) die Escape-Rallye „Entkomme der digitalen Bibliothek“ (ab zehn Jahren, max. vier Personen pro Gruppe).

An junge Erwachsene wendet sich das Infoquiz „Bier & Besserwissen“, wo es mit den Jungs von Pöbelbräu um die Kunst des Craftbierbrauens made in Karlsifornia geht. Moderator Björn Springorum führt mit Witz und Charme durch drei Quizrunden mit den Schwerpunkten Popkultur, Literatur und Sprache sowie „Unnützes Wissen Karlsruhe Edition“ (18-21 Uhr, Stadtbib, Lesecafé).

Gleicher Ort und ebenfalls von 18 bis 21 Uhr, aber im 2. OG: Beim „Late-Night-Basteln“ mit der Buchbinderei des Kulturamts kann man mit wunderschönen Papieren sein eigenes Drei-Stich-Heft entwerfen und natürlich auch mit nach Hause nehmen. Und um 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr gibt’s Schnupperworkshops „3D-Druck für Einsteiger“ im Lernstudio der Stadtbibliothek (1. OG, ab zwölf Jahre): Referent Jürgen Oechsler erklärt in 30 Minuten die Basics des 3D-Drucks. -rw