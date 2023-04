10. Lange Nacht der Mathematik

Von 15 Uhr bis Mitternacht dreht sich an diesem Tag an der Hochschule Karlsruhe alles um ein Fachgebiet: die Mathematik.

Wie vielschichtig diese universale Wissenschaft ist, zeigen HKA-ProfessorInnen der diversen Fakultäten nach pandemiebedingter Auszeit in ihren Programmbeiträgen: Gegliedert in „Anschauliches“, „Angewandtes“, „Ungewisses“, „Ewiges“ und „Tiefes“ erfahren die Zuhörer (die aber auch jede Menge zu sehen bekommen!), wie „Google Maps in die Zukunft schaut“ (15.30 Uhr) und „Empfehlungsdienste funktionieren“ (18 Uhr) oder was „Mathematik und Wetter“ (17 Uhr) miteinander tun haben; es geht um „Mathematik in den Medien“ (17.30 Uhr), den „Miller-Rabin-Primzahltest“ (19 Uhr), „Das Simpson-Paradoxon“ (19.30 Uhr), die „Elektrische Widerstandstomografie“ (21.45 Uhr), „Endloses Addieren“ (22.15 Uhr) und „Deep Learning“ (23 Uhr).

Höhepunkt: „Der mathematische Urknall“ (23.30 Uhr), in dem ein Bogen zwischen Mathematik und erkenntnistheoretischer Philosophie gespannt und hinterfragt wird, wie es grundsätzlich um die Erkenntnisfähigkeit des Menschen bestellt ist. Außerdem gibt’s zum Jubiläum einen Rückblick auf „Zehn Lange Nächte“ (21 Uhr). Sämtliche Themen werden didaktisch allgemeinverständlich vorgestellt, wobei sich die „Lange Nacht“ nicht nur an Zahlenbegeisterte, sondern insbesondere auch an Schüler, Studieninteressierte und nicht zuletzt Matheskeptiker richtet, um ihnen Vorbehalte zu nehmen. -pat