100 Jahre Agneshaus Karlsruhe

Die Kath. Fachschule für Sozialpädagogik, besser bekannt als Agneshaus, feiert 100-jähriges Bestehen.

Dabei beginnt die Vorgeschichte bereits 1912, als die Schwestern vom Göttlichen Erlöser in Karlsruhe eine Ausbildungsstätte für junge Frauen gründen. Am 2.6.1925 wird das Kindergartenseminar als Privatschule mit zwölf Schülerinnen und acht Lehrern offiziell eröffnet. Während des Zweiten Weltkriegs durchlebte die Schule schwierige Zeiten: 1942 verursacht ein Luftangriff einen schweren Brand und ab den Sommerferien 1944 muss sie vorübergehend geschlossen werden. Nach dem Einmarsch der französischen Truppen wird der Lehrbetrieb am 15.10.1945 wieder aufgenommen. Ein Meilenstein ist die staatliche Anerkennung als Ergänzungsschule 1957; in den folgenden Jahrzehnten passt sich das Agneshaus stetig den pädagogischen Anforderungen an.

Bedeutender Schritt: Die Übernahme der Trägerschaft durch die Erzdiözese Freiburg 1997. 2012 startet die praxisintegrierte Ausbildung (PIA). Heute umfasst das Angebot zahlreiche Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Kindertagestätte, Heimerziehung, Jugendarbeit), es wurde um innovative Bereiche wie Erlebnis-, Theater-, Musik-, Medien- und Kunstpädagogik erweitert und richtet sich an junge Menschen, die Verantwortungsbewusstsein und soziales Engagement mittragen wollen – mit ansprechenden finanziellen Vergütungen! Das katholische Profil zielt darauf ab, auch die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen zu fördern. Die Schule versteht sich als Lebensraum, in dem Erfahrungen von Gemeinschaft, sozialem Engagement und Spiritualität ermöglicht werden. Das Jubiläum wird mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.

Alle, die sich für die Ausbildung im Agneshaus interessieren, können am „Tag der offenen Tür“ (Fr, 14.2., 16-19 Uhr) ihre Direktbewerbung abgeben. -pat