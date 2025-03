11. Lange Nacht der Mathematik

Wie vielschichtig diese universale Wissenschaft ist, belegen Professoren der HKA didaktisch allgemein verständlich alle zwei Jahre aufs Neue.

Dabei richtet sich die barriere- und eintrittsfreie „Lange Nacht“ an Mathematikbegeisterte, aber insbesondere auch an Schüler, Studieninteressierte und Skeptiker.

U.a. zeigt Prof. Dr. Reinhard Bauer in „Das Arrow-Paradoxon“ (19 Uhr), dass Wahlsysteme oft überraschende Ergebnisse liefern können: Warum mehr Stimmen zu weniger Sitzen im Parlament führen können, ist nur eine der hier erörterten Fragen. Ein weiteres faszinierendes Phänomen behandelt Prof. Dr. Klaus Dürrschnabel in „Die Zeitgleichung – Warum der Tag des frühesten Sonnenuntergangs nicht auf den Tag der Wintersonnenwende fällt“ (20 Uhr). Prof. Dr. Ulrich Reich geht auf „Die Jagd nach den perfekten Zahlen“ (17 Uhr); eine Herausforderung für den Verstand stellt Prof. Dr. Thomas Morgenstern mit den „Unmöglichen Objekten“ (23.30 Uhr) vor.

Prof. Dr. Andreas Helfrich-Schkarbanenko greift in „Sprachmodelle mit Fingerspitzengefühl“ (21.30 Uhr) ein besonders aktuelles Thema auf und Prof. Dr. Dennis Janka schlägt eine Brücke von historischen Entdeckungen zu modernen KI-Technologien: „Von Zwergplaneten und lernenden Maschinen: Mathematik der KI“ (21 Uhr) führt zurück zu Carl Friedrich Gauß, der fundamentale Methoden entwickelt hat, die heute die Basis für KI-Systeme bilden. Dass Mathe auch Ästhetik ist, zeichnet Prof. Dr. Susanne Kruse in „Mathematik als Muse der Kunst“ (18 Uhr) von der Renaissance bis zur modernen Computerkunst nach. Prof. Dr.-Ing. Ferdinand Olawsky zeigt in „Falsche Landkarten“ (23 Uhr), warum die Maps dieser Welt notwendigerweise Verzerrungen enthalten und wie Mathematik in der digitalen Welt für Sicherheit sorgt, erläutert Prof. Ralph Pollandt in „Check! Prüfzahlen vs. Zahlensturz“ (15.15 Uhr). -pat