24. Reinhold-Frank-Gedächtnisvorlesung: Irina Scherbakowa

Wie geht es den Menschen in Russland, die sich für die Freiheit einsetzen?

In welche Richtung steuert das Regime Putin? Dazu spricht Irina Scherbakowa, die 2022 den „Friedensnobelpreis“ erhielt und Mitbegründerin von „Memorial“ ist – der bis zu ihrem Verbot ’21 größten Menschenrechtsorganisation in Russland. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine lebt Scherbakowa im Exil in Berlin und Israel. -rw