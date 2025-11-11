25 Jahre „Jubezmediale“

Seit 25 Jahren kommen an drei November-Tagen um die 1.000 Kinder und Jugendliche zur „Jubezmediale“, um im künstlerisch-gestalterischen Umgang mit Pädagogen und Studenten zu erfahren, dass Medien nicht nur konsumiert, sondern Inhalte selbst produziert werden können.

Die ZKM-Muskom entsendet zum Jubiläum die interaktive Medieninstallation „Bubbles“; die Medienmacherinnen gestalten eine Podcast-Lounge; mit dem SWR sind die Jugendlichen als Social-Media-Reporter unterwegs; im mobilen Technik Lab wird konstruiert; das Musikmobil Soundtruck baut ein Karaoke-Hitclip-Studio auf, die Computer-Spiel-Schule sorgt für Discobetrieb, das Aktions- und Zirkusbüro für Jonglage und Akrobatik; das Landesmuseum druckt mit Elektroschrott, die Kunsthalle gestaltet Minimagazine; es gibt u.a. ein Reagenzglas-Upcycling, Nachhaltigkeits-Challenges, man beschäftigt sich mit Gebärdensprache sowie ungewöhnlichen Kommunikations- und Theaterelementen, während die Stadtbib Bücher und Comics zum zwischenzeitlichen Ausspannen bereithält. -pat