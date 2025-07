25. Reinhold-Frank-Gedächtnisvorlesung

Wie kann die Demokratie gestärkt und geschützt werden?

Die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer, jetzt an der Humboldt-Uni in Berlin, spricht über „Die streitbare Demokratie. Was sich mit Verfassungsrecht machen lässt“ und was der Rechtsstaat und die Politik, aber auch die Gesellschaft und jeder einzelne dafür tun können. -pat