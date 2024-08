26. Europäischer Tag der jüdischen Kultur

Zum 26. Mal findet am So, 1.9. in fast 30 europäischen Ländern der „Europäische Tag der jüdischen Kultur“ statt.

Seit 2004 beteiligt sich auch Bruchsal. Der jüdische Friedhof auf dem Eichelberg wurde im Dreißigjährigen Krieg angelegt, umfasst heute rund zwei Hektar und besitzt als bedeutendes Kulturdenkmal regionale Bekanntheit. Während der NS-Diktatur wurden viele Gräber geschändet und ihrer Steine beraubt; nicht zuletzt durch die Bemühungen der Stadt ist längst wieder ein würdiger Zustand hergestellt. Von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr kann man den Friedhof besichtigen und wird über seine historische und rituelle Bedeutung informiert; Männer müssen eine Kopfbedeckung tragen. Erstmals verkehrt vom Bahnhof aus ein kostenfreier Pendelbus im Stundentakt, beginnend um 13 Uhr, letzte Hinfahrt 17 Uhr. 15 Minuten vor der vollen Stunde fährt der Bus zurück (13.45/14.45/15.45/16.45/17.45 Uhr). -pat