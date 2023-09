4. Kongress des Netzwerks Karlsruhe gegen Rechts

Bei seinen Kongressen setzt sich das Karlsruher Netzwerk gegen Rechts intensiv mit den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und dem Rechtsruck auseinander.

Zuletzt 2021 mit der strukturellen Ebene in rechten Netzwerken und deren Strategien. In den anstehenden Fachvorträgen und Workshops geht es um die „Einfallstore und Gegenstrategien“ für „Rechtes Gedankengut im Alltag“.

Am Vormittag wird ein Blick auf die Entwicklung rechter Strukturen in Ba-Wü und auf rechtes Gedankengut im Umweltschutz geworfen; dabei werden auch Zusammenhänge erläutert und beleuchtet, wie sich die Themenbereiche gegenseitig bedingen und ergänzen. Am Nachmittag folgt ein Vortrag zum Antifeminismus in Ba-Wü.

Zudem lassen sich die Aspekte „Rassistischer Sprache in Bildungseinrichtungen“, „Unterwanderung von betrieblicher Interessenvertretung“, „Diskriminierungserfahrung – wie reagieren?“ in Workshops vertiefen. Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos, um Anmeldung auf www.ka-gegen-rechts.de wird gebeten. -pat