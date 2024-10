„After Memory“-Symposium

Wie verändert sich unsere Art zu Erinnern und Vergessen angesichts Cloudspeicher, Überwachungstechnologie und Social Media?

Das digitale Gedächtnis ist unermesslich und fragil. Das internationale Symposium „After Memory. Recalling And Foretelling Across Time, Space And Networks“ in Koop von ZKM und HfG bringt Perspektiven aus Kunst, Technologie, Wissenschaft und Aktivismus zusammen und erforscht die digitale Erinnerungskultur auch als Ressource für potenzielle Zukünfte.

Das Programm ist eintrittsfrei zugänglich, für die Workshops am Vormittag wird um Anmeldung gebeten. -sb