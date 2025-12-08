Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule

Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig.

Es gibt drei gestaltende Berufskollegs (Produktdesign, Grafikdesign sowie Foto- und Medientechnik) als staatlich anerkannte Berufsausbildungen, die zusätzlich in der Fachhochschulreife münden; zwei berufliche Gymnasien (Technisches und Sozialwissenschaftliches) führen zum Abitur. Die verschiedenen AfK-Schularten eröffnen den Absolventen dementsprechend ganz unterschiedliche Wege – direkt in den Beruf, an die Hochschule oder ins Universitätsstudium.

Der Unterricht findet nicht nur im Klassenzimmer statt, sondern ebenso in Fotostudios, Werkstätten und im Medienraum. Wer einen Eindruck bekommen möchte, kann auf Anfrage einen Tag im Unterricht hospitieren – oder die Akademie für Kommunikation beim „Tag der offenen Schule“ (Sa, 7.2.) besuchen. -pat