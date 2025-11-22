Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.

Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig. Die Akademie für Kommunikation konzentriert sich mit ihren fünf Schularten auf das Abitur und die Fachhochschulreife – ob gestalterischer, technischer oder sozialer Bereich. Es gibt drei gestaltende Berufskollegs als staatlich anerkannte Berufsausbildungen, die zusätzlich in der Fachhochschulreife münden.

Im „Berufskolleg für Produktdesign“ mit Schwerpunkt Modellbau, Werkstattarbeit und 3D-Druck entstehen dreidimensionale Entwürfe und Designkonzepte; dazu kommt das digitale Gestaltung, Illustration und Layout verbindende „Berufskolleg für Grafikdesign“ sowie das „Berufskolleg für Foto- und Medientechnik“, in dem Fotografie, Bildbearbeitung, Film und digitale Medien im Mittelpunkt stehen. Zwei berufliche Gymnasien führen zum Abitur: das naturwissenschaftlich-technisches Wissen mit gestalterischem Denken und Medienkompetenz verbindende Technische Gymnasium und das Sozialwissenschaftliche Gymnasium für alle, die gerne mit Menschen arbeiten und sich für psychologische, pädagogische und gesellschaftliche Themen interessieren. Die verschiedenen AfK-Schularten eröffnen den Absolventen dementsprechend ganz unterschiedliche Wege – direkt in den Beruf, an die Hochschule oder ins Universitätsstudium.

Der Unterricht findet nicht nur im Klassenzimmer statt, sondern ebenso in Fotostudios, Werkstätten und im Medienraum. Außerdem besuchen die Schüler regelmäßig Museen und Ausstellungen, machen Exkursionen und nehmen überregional an Wettbewerben teil. Durch die kleinen Klassen (zwischen 15 und 25 Schüler) kann ein jeder individuell gefördert werden. Die Lehrkräfte kommen sowohl aus der Pädagogik als auch aus der freien Wirtschaft und bringen dadurch Fachwissen und Praxiserfahrung in den Schulalltag ein. Gerade weil die i.d.R. zwischen 16 und 26 Jahre alten Schüler aus ganz unterschiedlichen Schulen und Lebenssituationen kommen, wird an der AfK besonderer Wert auf Persönlichkeitsentwicklung, kreative Vielfalt, Eigenverantwortung und ein offenes Lernklima gelegt.

Wer einen Eindruck bekommen möchte, kann auf Anfrage einen Tag im Unterricht hospitieren – oder die AfK am Sa, 7.2. beim „Tag der offenen Schule“ besuchen. -pat