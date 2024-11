Alex Capus bezieht in den 90ern ein einsam stehendes Weinbergsteinhaus in Italien, wo er viel Zeit mit seiner Freundin und Freunden verbringt, und die Einsamkeit sucht, um an seinem ersten Roman zu schreiben.

Eine kleine Philosophie der Gelassenheit und des stillen Glücks: Wie findet man Zufriedenheit? Warum stets eine neue Pizza ausprobieren, wenn doch die Fiorentina völlig in Ordnung ist? Warum Jagd nach immer noch schöneren Stränden machen, wenn schon der erste fein ist? In „Das kleine Haus am Sonnenhang“ erzählt Capus (Solothurner Kunstpreis 2020) seine persönliche Geschichte über die Liebe zur Literatur und ein Leben im Einklang mit sich selbst. -pat