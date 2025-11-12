Alexander Stevens & Constantin Schreiber

Bildung & Wissen // Artikel vom 12.11.2025

Alexander Stevens & Constantin Schreiber (Foto: Saskia Allers)

Der Münchner Staranwalt und der „Tagesschau“-Sprecher aus Hamburg diskutieren in „Angeklagt – schuldig oder nicht?“ echte aktuelle Fälle.

Alexander Stevens, nicht nur Strafverteidiger, sondern bis Juli Co-Host einer der erfolgreichsten „True-Crime“-Podcasts Deutschlands („Schuld und Unschuld“ auf Bayern 3) und Constantin Schreiber (ebenfalls Jurist) ermitteln klug, spannend und unterhaltsam zum ersten Mal auf deutschlandweiter Tour. -pat

Mi, 12.11., 20 Uhr, Congress Centrum Pforzheim

