Alistair Hudson – „On The Usership And Usefulness Of Art And Non-art“

In diesem Vortrag enthüllt ZKM-Chef Alistair Hudson von der industriellen Revolution ausgehend unbekanntere, aber deshalb nicht unwichtigere Geschichte, die sich auf die technologischen, kulturellen und politischen Gegenwartsbelange bezieht.

Anhand von Beispielen aus seiner Karriere als Museumsdirektor und Kurator veranschaulicht er im Rahmen der Kunstaka-„Dienstags-Vortrags-Reihe“ einige der Strategien und Vorgehensweisen, die zur Demodernisierung der Kunstinstitutionen eingesetzt wurden und die auch das künftige Programm und die Philosophie des ZKM prägen. „On The Usership And Usefulness Of Art And Non-art“ wird auf Englisch gehalten. -pat