Angela Mende – Rebalance Yourself

Im Hotel Villa Schindler am westlichen Ufer des Gardasees kann man nicht nur urlauben, sondern auch etwas fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.

Qigong-Expertin und Coach Angela Mende aus Durlach lädt in ihrem Fünf-Tages-Retreat in täglich drei bis vier entspannten Kurzsessions dazu ein, in die Welt des Qigong einzutauchen, die ihre Wurzeln in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) hat. Auf dem Programm stehen u.a. eine Einführung ins Konzept von Yin und Yang und die Wandlungsphasen, Bewegungsübungen, Atemtechniken, Meditation und Ernährung; auch individuelle Fragen und Bedürfnisse haben ihren Platz, wenn die erfahrene Qigong-Lehrerin „einen warmherzigen Raum der Selbstfürsorge und des Wohlbefindens öffnet“.

Praktiziert wird am Strand, im Garten und in einem Entspannungsraum – jeweils in kurzen Einheiten, sodass ausreichend Zeit zum Urlauben bleibt! -pat