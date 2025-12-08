Angela Mende – „Rebalance Yourself“

Bildung & Wissen // Artikel vom 12.06.2026

INKA Auszeichnung

Im malerischen Agriturismo La Scala in Salò am Westufer des Gardasees kann man prima urlauben – und noch mehr fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.

Qigong-Expertin und Coach Angela Mende aus Durlach lädt in ihrem Fünf-Tages-Retreat in tägl. zwei bis drei intensiven Kurzsessions dazu ein, in die Welt des Qigongs einzutauchen, das seine Wurzeln in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) hat. In Kombination mit Affirmationen, Heillauten und Akupressur öffnet die erfahrene Qigong-Lehrerin „einen Raum der Selbstfürsorge und des Wohlbefindens“.

Beide Retreats (So-Fr, 7.-12.6.+13.-18.9.) starten mit einem lockeren Get-together am Abend (18-19 Uhr) und enden mit einer Abschlusssession. -pat

0172/101 01 51
www.angelamende.de/qi-gong-la-scala

