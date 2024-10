Antimuslimischer Rassismus

In der Schule gibt es nicht nur Bildungsdiskriminierung gegenüber Schülern, sondern auch eine Benachteiligung gegenüber Lehrkräften mit Migrationsgeschichte.

Karim Fereidooni, Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum, geht in seinem Vortrag in Koop mit der Fachstelle für Demokratie und Vielfalt sowohl auf die Ergebnisse seiner Untersuchung „Rassismuserfahrungen im Lehrerzimmer“ als auch auf Studien zum Thema „Rassismus im Klassenzimmer“ ein. Im Anschluss bleibt Raum für Fragen und Diskussion. -pat