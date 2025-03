Der Schauspieler, Sprecher und Musiker Anton Weil (geb. 1989 in Berlin) entwickelte den Podcast „Schöner Scheitern“, veröffentlichte 2021 unter dem Künstlernamen Weil sein Debütalbum „Groll“ und präsentierte mit „Super einsam“ vergangenes Jahr seinen Debütroman.

Protagonist Vito will raus aus seiner arschkalten Kreuzberger Wohnung zurück an den Atlantik. Was mit einem Kater beginnt, entpuppt sich zwischen Ladendiebstahl und Mut anküssen als „wilde Irrfahrt durch die Psyche einer ganzen Generation“. -pat