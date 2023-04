Arbeiten im Stehen: So gesund geht arbeiten

Der allgemeinen Gesundheit ist langes Sitzen keinesfalls zuträglich.

Dies werden wohl mittlerweile die meisten Menschen schon einmal gehört haben. Wesentlich empfehlenswerter ist es dagegen, im Stehen zu arbeiten. Diejenigen, die ihren Büroalltag im Stehen meistern, sorgen für eine effektive Entlastung ihres Rückens, wodurch die Gesundheit maßgeblich profitiert. Wissenschaftler aus Amerika konnten sogar bereits belegen, dass auch die Reduzierung des Körpergewichts durch das stehende Arbeiten maßgeblich unterstützt wird.

Doch wie gesund ist das Arbeiten im Stehen eigentlich wirklich? Der folgende Artikel geht dieser Frage auf den Grund.

Hohe gesundheitliche Belastung der Arbeitnehmer

Grundsätzlich steigt die Anzahl der Krankentage und Fehltage von Arbeitnehmern immer weiter an. Daneben neigen viele Menschen auch dazu, krank zu arbeiten. Das Bild, welches die Statistiken der Krankenkassen zeichnen, ist demnach durchaus beunruhigend.

Krankheiten, die durch Stress ausgelöst werden, sind keinesfalls selten; so nimmt die Anzahl der Arbeitnehmer, die sich von den psychischen Belastungen und dem Druck in der modernen Arbeitswelt überfordert werden, stetig weiter zu. Darunter leidet nicht nur die Psyche, sondern auch der Körper. Zahlreiche der gesundheitlichen Probleme bestehen in sogenannten Bürokrankheiten, welche in nahezu allen Branchen vorkommen.

Verantwortlich gemacht wird für diese Beschwerden vor allem das lange Sitzen im Büro. Dem Körper schadet es maßgeblich, über Stunden die gleiche sitzende Haltung einzunehmen. Starre und gekrümmte Sitzpositionen vor dem Computer verursachen unter anderem Rückenschmerzen, Muskelleiden und Verspannungen.

Die Vorteile des stehenden Arbeitens

Nicht zu vernachlässigen ist außerdem, dass immer mehr Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, dass die Folgen des übermäßigen Sitzens nahezu so schädlich für die Gesundheit sind, wie des Rauchens. Eine Entlastung erfährt der Körper durch Bewegung. Wird zu viel Zeit im Sitzen verbracht, fördert dies dagegen bspw. das Risiko für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen maßgeblich. Das gleiche gilt für Krankheiten wie Lungen- und Darmkrebs.

Eine gesunde Alternative besteht demnach darin, die sitzende Position zu verlassen und im Stehen zu arbeiten. Ermöglichen lässt sich dies besonders komfortabel durch ein höhenverstellbares Schreibtischgestell. Durch das Stehen während der Arbeit werden Nacken und Schultern maßgeblich entlastet, außerdem werden der Kreislauf unterstützt und die Denkfähigkeit gefördert. Auch das Lernen fällt demnach im Stehen wesentlich leichter. Zurückführen lässt sich dies unter anderem darauf, dass eine Anregung des Frontalhirns im Zuge des Stehens stattfindet.

Auch Abnehmwillige können darüber hinaus durch das Stehen profitieren. Eine US-Studie kam so etwa zu dem Ergebnis, dass stündlich im Stehen 0,15 Kalorien mehr als sitzend verbrannt werden. In vier Jahren würde dies für eine Person mit einem Gewicht von 65 Kilogramm einer Gewichtsabnahme von rund zehn Kilogramm entsprechen – angenommen, dass diese pro Tag sechs Stunden im Stehen verbringt.

Intensivieren lässt sich dieser Effekt durch zusätzliche Bewegungen der Muskeln: So lassen sich täglich nicht nur wesentlich mehr Kalorien verbrennen, sondern auch das Risiko für Diabetes, Schlaganfälle und Herzattacken wird drastisch reduziert. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die zusätzliche Aktivität der Muskeln.

Für die generelle Motivation während der Arbeit ist das Stehen im Übrigen ebenfalls zuträglich. Im Gegensatz zum Sitzen werden durch dieses nämlich auch die allgemeine Stimmung und das Wohlbefinden verbessert.