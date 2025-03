Aria Aber & Rafik Schami

„Ein ekstatisch wummerndes Loblied auf die verlorenen Intimitäten der Jugend“ ist Aria Abers Debütroman „Good Girl“.

Und zugleich ein erschütterndes Porträt über Nila, eine 19-jährige Künstlerin, die in einen Strudel aus Sex, Drogen, Gewalt und aufbrechender Freundschaft, sich verlierender Familie und Trauer gerissen wird (Di, 11.3.).

Dann stellt Rafik Schami Moussa Abadis „Die Königin und der Kalligraph“ vor: In seinem berührenden Erzählband beschreibt der 1910 im jüdischen Viertel von Damaskus geborene und in der Résistance aktive Abadi atmosphärisch dicht und humorvoll über die Welt von gestern und die syrische Hauptstadt in der kurzen Phase vom Ende des Osmanischen Reichs bis zur französischen Besatzung zu Beginn der 20er. Lesung: Florian Esche (Mo, 24.3.). -pat