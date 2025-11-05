In der Sprache der neuseeländischen Māori bedeutet Aroha Liebe.

Und genau das verspürt man bei diesem vom kraftvollen Haka, Tai-Chi und Kung-Fu inspirierten Bewegungstraining. Fließende und kraftvolle Bewegungen treffen auf eigens komponierte Musik und machen Aroha zu einem effektiven Ausdauertraining, das entspannt, stärkt und neue Energie schenkt.

Vom 5.11. bis 3.12. bietet die Karlsruher Trainerin Jutta Sendelbach in der Weststadt einen neuen Kurs mit fünf Terminen an (Mi 18.30-19.45 Uhr, Uhlandstr. 11). Ideal zum Reinschnuppern – auch für alle, die Aroha bisher noch nicht kennen. Die Stunden beginnen mit einer kurzen Entspannung und enden mit einer achtsamen Ruhephase. So entsteht ein wohltuender Rahmen, der Aktivierung wie auch Regeneration fördert.

Mitmachen kann jeder: Aroha ist gelenkschonend, leicht zu erlernen und für jedes Alter und jeden Fitnesslevel geeignet. -pat