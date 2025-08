Aroha-Liebe

Inspiriert vom Haka, dem traditionellen „Kriegstanz“ der neuseeländischen Maori, Tai-Chi und Kung-Fu verbindet Aroha eine besondere Form von Bewegungstraining, das Körper, Geist und Seele in Einklang bringt.

Es ist ein effektives, Koordination und Körpergefühl förderndes gelenkschonendes Ausdauertraining, das mit kraftvollen wie sanften Bewegungen und einer eigens komponierten Musik zugleich entspannt, stärkt und die innere Balance fördert – ideal für alle, die Stress abbauen und Energie tanken möchten. Ab August bietet die selbstständige Karlsruher Aroha-Trainerin Jutta Sendelbach in der Weststadt erstmals einen Drei-Tages-Schnupperkurs an, der sich unabhängig von Alter, Figur oder Kondition für alle eignet, die Lust auf Bewegung haben.

Seit mehreren Jahren unterrichtet sie sowohl vor Ort in ihrer Heimatstadt und in Ettlingen als auch online im Livestream für Teilnehmer im gesamten deutschsprachigen Raum. Besonderheit: Die Aroha-Stunden beginnen mit einer kurzen Entspannungseinheit und enden ebenfalls mit einer achtsamen Ruhephase – so entsteht ein geschlossener wohltuender Rahmen, der sowohl Aktivierung als auch Regeneration fördert. -pat