Atelier für Malerei & Malschule Éva Balogh: Malen für die Seele

„Kunst ist ja Therapie“, proklamierte schon der Kunstschamane Joseph Beuys.

Und genau auf jenes therapeutische Potenzial der Kunst richtet Éva Balogh ihr Augenmerk. Zugang zur eigenen Seele finden, psychische Widerstandskraft stärken – „das Künstlerische hilft, über schwierige Zeiten hinwegzukommen“, sagt Balogh. „Wir können Erfahrenes verarbeiten, das kann entlasten, ablenken, es uns ermöglichen, aus Gedankenkreisen herauszutreten und sogar für eine bestimmte Zeit Schmerzen vergessen lassen. Der künstlerische Prozess macht bereit für Neues. Wir üben uns im Feld der Imagination, die Vorstellungskraft ist ein kostbares Tool, eine wertvolle Seite unserer Intelligenz. Und sie kann trainiert werden.

Die Fähigkeit zur Kreativität liegt in uns, sie will nur freigelassen werden. Wo Neues entsteht, laden wir uns mit Schaffenskraft auf, fließt unsere Energie in neue Lösungen. Psychologie-Professor Mihalyi Csikszentmihaly hat zu diesem Phänomen grundlegende Bücher wie „Flow: Das Geheimnis des Glücks“ geschrieben, dessen Erkenntnisse Balogh bestätigen kann – durch die tägliche Arbeit und ihre Master-Abschlussarbeit ihres Studiums „Intermediale Kunsttherapie und Kreativpädagogik“, für die sie Ateliergäste befragt hat.

„Der Wert des künstlerischen Handelns ist, sich selbst besser kennenzulernen, eine Haltung zu Umwelt und Geschehnissen zu finden. Dabei ist der kreative Prozess eine Reise mit eigener Dynamik, der im besten Fall nie zu Ende geht. So lernen wir, unsere Blickwinkel zu ändern, mutig zu sein, Herausforderungen mit Freude anzugehen. Wir erkennen und verarbeiten unsere Emotionen, werden fokussierter und ruhiger, gewinnen an Kraft und Zuversicht.“ -pat