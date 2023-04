Atelier für Malerei & Malschule Éva Balogh

Éva Baloghs Atelier befindet sich Downtown Mühlburg in einem urigen, teilweise überdachten Hinterhof.

In dieser kreativen Atmosphäre „sollen sich meine Gäste wohlfühlen, sich locker machen und entspannen, in eine andere Welt eintauchen“, sagt die Künstlerin und Inhaberin der Malschule. Es ist alles vorhanden, was es zum künstlerischen Arbeiten braucht: Mit Pinsel, Palettmesser, Acrylfarbe, Kreide, Leinwand, Malpappe und Papier kann jeder seine eigene künstlerische Handschrift entwickeln.

„Es ist eine experimentelle, entdeckerische und erfinderische Angelegenheit. Ich gebe Tipps und Hilfestellung, wenn sie gewünscht wird, erkläre und zeige maltechnische Tricks. Manche BesucherInnen kommen regelmäßig über einen längeren Zeitraum, die ,Ältesten‘ schon über zehn Jahre. Da kann man eine deutliche Entwicklung in der Bild- und Malsprache erkennen, aber auch das Wesen eines Menschen verändert sich mit der Kunst. Die Arbeit im Atelier ist eine gute Möglichkeit, Stress abzubauen, zu sich zu kommen. Zeichnen und Malen schulen das Auge, man entwickelt einen bewussteren Blick, sieht auch wieder die kleinen, schönen Dinge des Lebens. Das Flow-Malen ist eine von mir entwickelte prozessorientierte Malmethode, die ohne Motiv auskommt. Die Farben werden mit einem breiten Pinsel flächig in schönen Verläufen über die Leinwand getrieben. Diese Art meditatives Malen ist besonders für Einsteiger geeignet: Hier kommt man ohne den Druck, etwas Konkretes malen zu müssen, in ein fließendes Tun. Es ist ein sinnliches Kennenlernen des Materials, der Farben, Leinwände, Pinsel“, erläutert Éva Balogh.

Ihre Kurse finden sich auf www.malen-für-die-seele.de; Anfragen und Anmeldungen per E-Mail an eva.balogh@freenet.de. -pat