Auch im Internetzeitalter: Werbegeschenke, die nach wie vor überzeugen

In einer Zeit, in der in vielen Branchen ein hoher Konkurrenzdruck herrscht, versuchen viele Unternehmen nach wie vor, auf sich und ihre Produkte aufmerksam zu machen.

Werbegeschenke eignen sich hervorragend dazu, um dieses Ziel zu verfolgen.

Damit die Vorteile, die mit Präsenten dieser Art in Verbindung stehen, auch optimal genutzt werden können, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten. Die gute Nachricht ist, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hochwertiger Werbegeschenke oft überzeugt.

Einem vglw. geringen Einsatz steht dann ein beachtlicher Werbeeffekt gegenüber. Die folgenden Abschnitte gehen auf einige der beliebtesten Werbegeschenke ein, zeigen jedoch gleichzeitig auf, worauf es bei deren Gestaltung zu achten gilt.

Tipp Nr. 1: Trinkflaschen

Wer sich auf der Suche nach einem Werbegeschenk befindet, das sich vglw. einfach in den Alltag seiner Adressaten integrieren lässt, kann sich unter anderem für eine umweltfreundliche Trinkflasche mit Logo entscheiden. Egal, ob beim Sport oder im Büro: Diese Accessoires sorgen dafür, dass ihre NutzerInnen die jeweilige Werbebotschaft immer im Blick behalten und gleichzeitig mit einem positiven Nutzen in Verbindung bringen.

Bei der Suche nach den passenden Produkten gilt es selbstverständlich, zu beachten, dass diese dazu in der Lage sein sollten, äußeren Einflüssen gegenüber weitestgehend unempfindlich entgegenzutreten. Auf diese Weise werden die Trinkflaschen in unterschiedlichen Varianten oft zu praktischen Alltagsbegleitern.

Hierbei handelt es sich um eine moderne Werbegeschenkidee, die u.a. einen überzeugenden Nachhaltigkeitseffekt mit sich bringt. Immerhin lassen sich hochwertige Trinkflaschen leicht reinigen, stellen in Bezug auf ihre Pflege keine hohen Ansprüche und helfen dabei, Ressourcen zu schonen.

Tipp Nr. 2: Kugelschreiber

Diejenigen, die an klassische Werbegeschenke denken, kommen am Kugelschreiber nicht vorbei. Ein Blick auf die Details zeigt jedoch, dass es hier Unterschiede gibt, die berücksichtigt werden sollten. Wie so oft ist es einmal mehr der Faktor Individualität, der in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt. Oder anders: Es macht einen Unterschied, ob ein unifarbener Kugelschreiber oder ein Kugelschreiber mit individuellem Firmenlogo überreicht wird.

Ein hoher Qualitätsanspruch wird jedoch auch hier wichtig, wenn es darum geht, sich als Unternehmen von seinen Mitbewerbern abzuheben. Immerhin wäre es ärgerlich, wenn die Kugelschreiber, die z.B. im Rahmen einer Messe an das Zielpublikum überreicht wurden, bereits nach wenigen Tagen ihren Zweck nicht mehr erfüllen.

Wer sich unsicher ist, welche Marke oder welcher Hersteller am besten zum persönlichen Bedarf passt, hat häufig die Möglichkeit, Probeexemplare zu bestellen und diese selbst auszuprobieren. Auf diese Weise zeigt sich häufig, ob der hohe Qualitätsanspruch, der mit Alltagsgegenständen wie diesen in Verbindung gebracht wird, realisiert werden kann.

Tipp Nr. 3: Kalender, Schreibtischunterlagen & Co.

Moderne Werbegeschenkideen können und sollten nicht nur optisch überzeugen, sondern auch einen funktionalen Nutzen erfüllen. Dies zeigt sich u.a. mit Hinblick auf Kalender, Schreibtischunterlagen und andere Büromaterialien.

Bei ihnen fällt es ebenfalls vglw. leicht, das eigene Firmenlogo auf ansprechende Weise zu integrieren. Das bedeutet, dass die jeweilige Werbebotschaft entweder dezent oder in den Vordergrund gerückt werden kann. Inwieweit Werbemittel dieser Art überzeugen, ist unter anderem von ihrer allgemeinen Gestaltung abhängig. Besonders praktisch ist es in diesem Zusammenhang, dass es sich zahlreiche Hersteller zur Aufgabe gemacht haben, ihre Kunden hierbei zu unterstützen.

Tipp Nr. 4: Bei der Gestaltung der einzelnen Artikel auf die Erfahrung der Hersteller vertrauen

Werbeartikel im Marketingbereich zu nutzen, bedeutet u.a., bis zu einem gewissen Grad Reputationsmanagement zu betreiben. Denn: Überzeugt ein Unternehmen im Bereich der Werbegeschenke und im Zusammenhang mit verschiedenen Aktionen, z.B. auf Messen, spiegelt sich dies oft in den Kommentaren auf Social Media im Internet wider.

Abgesehen davon, dass der bereits erwähnte Qualitätsstandard wichtig ist, um mit Hinblick auf moderne Werbegeschenke zu überzeugen, gilt es unter anderem, die Optik der jeweiligen Präsente nicht zu vernachlässigen. Und genau in diesem Moment kommen Hersteller ins Spiel, die teilweise über jahrelange Erfahrung verfügen und dazu in der Lage sind, bspw. aufzuzeigen:

welche Logogröße empfehlenswert ist

welche Schriftgröße es braucht, damit ein Slogan und eine Werbebotschaft gut erkennbar bleiben

welche Farbkombinationen sich am besten eignen

Zahlreiche Anbieter setzen in diesem Zusammenhang auf eine moderne Onlinegestaltung ihrer Werbemittel. Das bedeutet: Erkennen die einschlägigen Tools, dass bspw. eine Bilddatei hochgeladen wurde, die mit Hinblick auf ihre Auflösung nicht überzeugen kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ergänzend hierzu hilft ein gut erreichbarer Support dabei, Einzelfragen zu klären.

Tipp Nr. 5: Den Wert der Werbemittel an die Geschäftsbeziehung anpassen

Unternehmen, die nicht mehr Geld als nötig in ihre Werbemittel oder in ihre Werbegeschenke investieren möchten, sollten darauf achten, dass diese in einem gesunden Verhältnis zur jeweiligen Geschäftsbeziehung stehen. Wer erfolgreich auf einer Messe auf sich aufmerksam machen möchte, dürfte andere Werbegeschenke nutzen als jemand, der eine 20-jährige Geschäftsbeziehung zu einem bestimmten Lieferanten feiern möchte.

Vor allem dann, wenn es darum geht, möglichst viele Werbemittel innerhalb kurzer Zeit an Laufkundschaft zu verteilen, ist häufig von klassischen Give-aways die Rede. Diese zeichnen sich durch einen niedrigen Einkaufspreis aus, können jedoch einen größeren Werbeeffekt nach sich ziehen. Dagegen sind es vor allem die höherpreisigen Geschenke, die Kunden und Lieferanten eine gewisse Art von Dankbarkeit übermitteln.

Tipp Nr. 6: Die Augen offenhalten und – zumindest grob – von Mitbewerbern inspirieren lassen

Selbstverständlich wäre es falsch, Werbemittel von Mitbewerbern zu kopieren. Gleichzeitig ist es jedoch nicht verboten, nach links und rechts zu schauen und sich ein wenig inspirieren zu lassen. Auf diese Weise ist es häufig möglich, aktuelle Trends frühzeitig zu entdecken.

Gleichzeitig lohnt es sich, gegebenenfalls selbst zu einer Art Vorreiter zu werden. Wer regelmäßig auf den Seiten und Onlineshops, in denen er seine bisherigen Werbemittel bestellt hat, vorbeischaut, wird oft schnell auf besondere Aktionen und saisonale Produkte aufmerksam. Wie wäre es z.B. mit einem Regenschirm zum Beginn des Herbstes? Oder mit Sonnenschutzprodukten, die das Logo des eigenen Unternehmens zeigen?

Zahlreiche Hersteller legen großen Wert darauf, ihr Sortiment in regelmäßigen Abständen zu verändern oder zu erweitern, um den hohen Ansprüchen, die an sie gestellt werden, gerecht zu werden. Und genau hiervon können Unternehmen profitieren, die ihre Kunden immer wieder aufs Neue überraschen wollen.

Fazit

Werbegeschenke müssen auf keinen Fall langweilig sein. Im Gegenteil! Wer es schafft, auf eine Kombination aus Qualität, Innovation und klassischen Elementen zu setzen, ist klar im Vorteil. Ein Detail, das zudem nicht vernachlässigt werden sollte: ein hohes Maß an Individualität. Auf seiner Basis wird aus so gut wie jedem Alltagsgegenstand ein Marketing-Highlight, das – dank integriertem Logo – die eigene Corporate Identity noch ein wenig mehr unterstützt und (mit etwas Glück) einen bleibenden Eindruck hinterlässt.