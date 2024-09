Aufmerksamkeit, Sex & Gesundheit – wir müssen darüber reden

Im Bikini Autos verkaufen, mit Sixpacks oben ohne für Unterwäsche werben: Sex sells.

Das ist gemeinhin bekannt und eine gängige Methode. Während einerseits scheinbar offen damit umgegangen wird, ist die Verbindung zwischen Aufmerksamkeit, Zuwendung, Sex und Gesundheit andererseits noch immer ein Tabu. Das muss sich ändern.

Zwischen Gesundheit & Sex ist kein Platz für falsche Scham

Sexualität hat viele Facetten. Über einige sprechen wir zumindest halbwegs offen. Andere werden noch immer totgeschwiegen. Dazu gehört auch der gesundheitliche Aspekt. Während es sich langsam herumspricht, dass Selbstbefriedigung und Geschlechtsverkehr positive Auswirkungen auf den Körper haben, fristen gesundheitliche Probleme und Veränderungen ebenso ein Schattendasein wie die gewünschte Zweisamkeit auf Zeit. Dabei finden sich passende Lösungen, die endlich an die Stelle falscher Scham rücken müssen.

Offen aufklären – anonym bleiben

Die Werbung für Sextoys läuft sogar zur Mittagszeit im Fernsehen. Über vaginale Trockenheit und erektile Dysfunktion wird höchstens hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Gerade bei diesen Themen wäre eine offenere Aufklärung gleich aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen, damit sich Betroffene nicht allein oder unzulänglich fühlen. Denn weder das eine noch das andere ist selten. Ebenso wenig wie gesundheitlich bedingt nachlassende Libido. Zum anderen, damit passende Maßnahmen und Mittel als Lösungen in den Fokus rücken. Viagra kaufen, Gleitgel und andere Produkte zur Befeuchtung einsetzen oder um die Libido aufzubauen, kann dennoch persönlich und anonym bleiben. Anbieter wie Kearty machen es möglich, sicher, legal und dennoch ohne öffentlichen Gang zu Arzt und Apotheke die richtigen Mittel zu erhalten. Offene Aufklärung und persönliche Anonymität gehen dabei Hand in Hand. Moderne Telemedizin bietet hier eine wichtige Option, das eigene Leben zu verbessern und gegenüber Hilfen aufgeschlossener zu sein. Verbesserte Bekanntheit und Wege, die die Privatsphäre schützen, sind wichtige Schritte in die richtige Richtung.

Sexualität, Gesundheit & Wellness sind mehr als Sex

Wer an Sexualität denkt, hat oftmals nur das eine im Kopf. Doch willkommene Aufmerksamkeit, Flirts, Zuneigung und Zweisamkeit gehören ebenso dazu wie sanfte Berührungen. Und zwar für Frauen und Männer. Gerade diese wohltuenden Einflüsse sind allerdings Mangelware. Sogar in Beziehungen.

Eine sichere Möglichkeit, die Einsamkeit zu bekämpfen und Zweisamkeit auf Zeit zu genießen, sind Escorts. Während die gebuchte Begleitung bei Männern bereits eine lange Tradition hat, hinkt die Frauenwelt gravierend hinterher. Das größte Hindernis dabei sind fest verankerte Vorurteile, die noch immer in zahlreichen Köpfen stecken. Wer sich jedoch genauer damit beschäftigt, stellt schnell fest, dass vom Tanzen gehen bis zum romantischen Essen oder dem gemeinsamen Urlaub sehr viel mehr dahintersteckt als gewisse Stunden. Es ist weder anrüchig noch peinlich, Begleitherren mit einem hohen Standard in Anspruch zu nehmen und durch sie Bewunderung zu erfahren, aktiv positive Momente zu schaffen und die feineren Facetten der Sexualität zu genießen.

Unser Umgang mit Sexualität – ein Thema voller Widersprüche

Er strahlt uns von Plakatwänden und wird in Werbung suggeriert, nur bei der Aufklärung, der medizinischen Seite und dem Kampf gegen die Einsamkeit wird wieder der Schleier des Tabus verhängt. Die Zeit, mit der absurden Widersprüchlichkeit aufzuräumen, ist längst gekommen. Nur die offenen Gespräche fehlen noch.