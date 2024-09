Barfuß um die Welt Pt. 1

Einmal um die ganze Welt.

Diesen Lebenstraum haben sich Regina und Wolfgang Walter aus Bruchsal an Bord einer 14-Meter-Segelyacht erfüllt. 15 Monate waren sie auf hoher See. Der erste Vortrag des ehemaligen Marineoffiziers führt via Karibik durch den Panamakanal nach Ecuador, über das Galapagos-Archipel weiter durch die Südsee bis nach Vanuatu 1.200 Seemeilen vor Australien. -rw