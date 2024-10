Beatrice Salvioni

Ihr vom Feuilleton hochgelobtes Debüt über die Macht weiblicher Selbstbestimmung stand in Italien wochenlang auf der Bestsellerliste.

In „Malnata“ freundet sich die zu Gehorsam erzogene Francesca entgegen aller Warnungen mit der barfüßigen, schmutzigen und trotzigen „Unheilbringenden“ Maddalena an – und lernt, den Lügen der Erwachsenen zu misstrauen. Doch in der Lombardei des Jahres 1935 ist kein Platz für weibliches Freiheitsdenken, jedes falsche Wort eine Gefahr!

Lesung des deutschen Textes am „Tag der Bibliotheken“: Rieke Schmid. -pat