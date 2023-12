Beziehungsexperte Florian Pohl im Interview: Neustart mit dem Ex-Partner – ist das sinnvoll?

Beziehungen können komplex und herausfordernd sein – besonders, wenn es bereits eine Trennung oder Beziehungspause gegeben hat.

INKA: Und was ist mit dem Gleichgewicht in der Beziehung? Pohl: Eine Beziehung sollte auf Augenhöhe sein. Wenn es ein ständiges Hin und Her gibt oder wenn einer der Partner immer versucht, den anderen zu dominieren, dann ist das kein gesundes Gleichgewicht. Es ist wichtig, dass beide Partner gleichwertig sind und sich gegenseitig respektieren.

INKA: Was ist mit Vertrauen? Wie wichtig ist das in der Entscheidung für einen Neustart? Pohl: Vertrauen ist das Fundament jeder Beziehung. Wenn dieses Fundament durch Lügen oder Betrug beschädigt wurde, ist es oft sehr schwierig, es wieder aufzubauen. Man muss sich fragen, ob man dem Partner wirklich verzeihen und ihm wieder vertrauen kann. Ohne Vertrauen hat eine Beziehung keine solide Basis.

INKA: Der Begriff „toxische Beziehungen“ ist im Internet ein echtes Buzzword. Können Sie erklären, was es damit auf sich hat? Pohl: Toxische Beziehungen sind solche, die durch ein ständiges Auf und Ab gekennzeichnet sind, oft verbunden mit Respektlosigkeit und emotionalen Verletzungen. In solchen Fällen ist es meist besser, die Beziehung nicht wieder aufzunehmen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Liebe nicht ausreicht, wenn sie nicht gesund ist.

INKA: Welche zentralen Fragen sollten sich Menschen stellen, bevor sie einen Neustart in Erwägung ziehen? Pohl: Zuerst sollte man sich fragen, ob die Entscheidung aus Angst vor dem Alleinsein oder aus echter Liebe getroffen wird. Oft idealisieren wir die Vergangenheit und vergessen die negativen Aspekte, die zur Trennung geführt haben. Es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu reflektieren, ob man wirklich glücklich in der Beziehung war.

INKA: Heute dürfen wir Beziehungsexperte Florian Pohl zum Interview begrüßen, um über das Thema „Neustart mit dem Ex-Partner“ zu sprechen. Was ist Ihre Meinung als Experte dazu? Florian Pohl: Die Frage, ob ein Neustart mit dem Ex-Partner sinnvoll ist, hängt von vielen Faktoren ab. Jede Beziehung ist einzigartig, und die Gründe für eine Trennung sind es ebenfalls. Es ist wichtig, dass sich beide Partner klar darüber sind, warum sie die Beziehung erneut in Betracht ziehen und ob sich die zugrunde liegenden Probleme wirklich lösen lassen.

INKA: Sie sprechen von der Notwendigkeit, ehrlich zu sich selbst zu sein. Wie können Menschen erkennen, ob ihre Wünsche authentisch sind oder durch äußere Einflüsse geformt werden?

Pohl: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Oft sind wir durch gesellschaftliche Erwartungen, den Druck, in einer Beziehung zu sein, oder durch die Angst vor Einsamkeit beeinflusst. Um zu erkennen, ob der Wunsch nach einem Neustart authentisch ist, sollte man sich Zeit nehmen, um in sich zu gehen. Man muss sich fragen, ob man diese Person wegen der gemeinsamen Geschichte, der emotionalen Verbindung oder aus Gewohnheit zurück möchte. Es ist entscheidend, zwischen echtem Verlangen und der Angst vor Veränderung zu unterscheiden.

INKA: Was raten Sie Menschen, die sich in einer On-Off-Beziehung befinden?

Pohl: On-Off-Beziehungen können sehr anstrengend und emotional belastend sein. Hier ist es wichtig, die Gründe für das ständige Hin und Her zu verstehen. Sind es ungelöste Konflikte, mangelnde Kommunikation oder tiefer liegende persönliche Probleme? Beide Partner müssen bereit sein, an diesen Ursachen zu arbeiten. Wenn das nicht möglich ist, könnte es sinnvoller sein, sich auf das persönliche Wachstum zu konzentrieren und sich von der Beziehung zu lösen.

INKA: Wie können Paare sicherstellen, dass sie nicht in alte Muster zurückfallen, wenn sie einen Neustart wagen?

Pohl: Wichtig ist, dass beide Partner sich der Probleme bewusst sind, die zur ersten Trennung geführt haben. Sie sollten offen darüber sprechen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Das könnte bedeuten, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie Paartherapie oder neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln. Es ist entscheidend, dass beide Partner aktiv an der Beziehung arbeiten und bereit sind, Veränderungen umzusetzen.

INKA: Wie sieht es mit dem Thema Vergebung aus? Wie können Menschen lernen, ihren Ex-Partnern zu verzeihen?

Pohl: Vergebung ist ein Prozess, der Zeit und Selbstreflexion erfordert. Es ist wichtig zu verstehen, dass Vergebung nicht bedeutet, das Geschehene zu vergessen oder zu akzeptieren, sondern sich von dem emotionalen Gewicht zu befreien. Man sollte sich fragen, ob man bereit ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen. Vergebung ist auch ein Akt der Selbstfürsorge, der es einem ermöglicht, vorwärtszuschauen und nicht in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben.

INKA: Was ist Ihr Rat für Menschen, die sich unsicher sind, ob ein Neustart das Richtige für sie ist?

Pohl: Ich rate ihnen, sich Zeit zu nehmen und nicht unter Druck zu setzen. Sie sollten die Gründe für die Trennung und ihre Gefühle genau analysieren. Gespräche mit Freunden oder ein professioneller Rat können dabei helfen, Klarheit zu gewinnen. Letztendlich ist es eine sehr persönliche Entscheidung, die man nicht überstürzen sollte. Bedenken Sie, dass jede investierte Zeit in eine Beziehung wertvolle Lebenszeit ist. Fragen Sie sich, ob dieser Mensch es wirklich wert ist und ob eine erneute Beziehung Sie langfristig glücklich machen wird.