Er ist kath. Hochschulpfarrer, Buchautor, Sprecher des Würzburger Flüchtlingsrats, Vorstandsmitglied des Vereins Out In Church und engagiert sich vielfältig für ein gutes Miteinander.

In seinem neuen Buch „Bleibt Menschen! – Plädoyer für eine empathische Gesellschaft“ fordert Burkhard Hose angesichts einer Gegenwart, die an vielen Stellen entmenschlicht erscheint, das Eintreten für eine radikale Humanität. Diskriminierung von Minderheiten, die zunehmende Entrechtung von Flüchtlingen, Hatespeech in sozialen Netzwerken und das Erstarken rechtsradikaler Kräfte in Deutschland verlangen nach seinem Dafürhalten eine grundlegende Neuausrichtung.

Was es heißt, Mensch zu bleiben und entschiedener mitmenschlich zu leben, buchstabiert er in die Gegenwart hinein und bezieht immer wieder Erfahrungen aus seinem zivilgesellschaftlichen Engagement ein. Bei der Buchvorstellung auf Einladung der Ev. Erwachsenenbildung und des Stadtklosters will Hose auch mit den Zuhörern ins Gespräch kommen. Anmeld.: www.eeb-karlsruhe.de. -pat