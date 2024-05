Campustag: Zentrale Studienberatung des KIT

Nach dem Abi studieren?

Am KIT? Eine solide Grundlage für eine gute Entscheidung ob, wo und was sowie ein erfolgreiches Studium liefern die Beratungsangebote und Infoveranstaltungen der Zentralen Studienberatung (ZSB) des KIT: Die Beraterinnen begleiten und unterstützen während des Orientierungsprozesses, denn ein erfolgreiches Studium beginnt mit der richtigen Studienentscheidung!

Zum Reinschnuppern beim Besuch einer Vorlesung (was am KIT jederzeit möglich ist), Informieren über Studieninhalte und Herausforderungen eines Studiums sowie Kennenlernen des Studienortes empfehlen sich auch die von fast allen Hochschulen im Frühling angebotenen „Campustage“. Am KIT können sich Bachelor- und Master-Interessent-Innen über die Studiengänge, ein Duales Studium sowie eine berufliche Ausbildung informieren und alle Fragen rund ums Studium klären – ob Studieninhalte, Vorbereitungskurse, Wohnen oder Finanzierung (Sa, 8.6., 10-16 Uhr).

Mitmachaktionen für die ganze Familie, Experimente und Beratungsangebote ergänzen das Programm; Essens- und Sitzbereiche bieten Gelegenheit zu Gesprächen mit Hochschulangehörigen. Unterhaltung gibt’s auf der Livebühne mit Musik, Science-Slam, Theater u.v.m. Und während die angehenden Studenten fachliche Infos einholen, werden die Eltern im Elterncafé von Studienberaterinnen umsorgt. -pat