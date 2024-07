Noch keinen Ausbildungsplatz?

Die Bildungsgänge an der privaten beruflichen Carlo Schmid Schule in Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB) Baden sind vielfältig und bieten eine große Zahl an Abschlüssen mit sehr guter Perspektive – ob Berufsausbildung, Erwerb eines höheren Schulabschlusses oder beides zusammen. Mit den kaufmännischen Berufskollegs ist der kaufmännische Bereich in der Karlsruher Nordstadt gut vertreten. Absolventen der Mittleren Reife wird nach zweijährigem Besuch des kaufmännischen Berufskollegs I und II (BK I & II) oder des kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen (BK FR) die Fachhochschulreife verliehen. Mit einem Mittleren Bildungsabschluss an der Kaufmännischen Berufsfachschule (auch Wirtschaftsschule genannt) qualifiziert man sich für weiterführende Schulen. Darüber hinaus sind die Schüler bestens gerüstet für den Einstieg in eine kaufmännische Berufsausbildung. Der Besuch der Wirtschaftsschule kann bis zu einem Jahr auf die Ausbildung angerechnet werden.

Neu an der Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz ist ab dem Schuljahr 2024/25 der Direkteinstieg Kita (verkürzte zweijährige Ausbildung) sowie die praxisintegrierte dreijährige Ausbildung (PiA). Auch die dreijährigen Vollzeitausbildungen zum Staatlich geprüften Erzieher oder Jugend- und Heimerzieher werden in PiA-Form angeboten. An der Carlo Schmid Schule gibt es keinen Stichtag; die Plätze werden nach Bewerbungseingang vergeben. Ein persönliches Beratungsgespräch lässt sich per Mail an css-karlsruhe@ib.de oder unter Tel. 0721/92 13 54 12 vereinbaren, in direkten Kontakt treten kann man auch bei einem Besuch der Infoabende. -pat