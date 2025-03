Carlo Schmid Schule: Info-Abend

Die Bildungsgänge an der Carlo Schmid Schule in der Karlsruher Nordstadt als privater beruflicher Schule in Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB) Baden sind vielfältig und bieten eine große Zahl an Abschlüssen mit sehr guter Perspektive – ob Berufsausbildung, Erwerb eines höheren Schulabschlusses oder beides zusammen.

Am beruflichen Gymnasium mit den Profilen „Soziales“ oder „Gesundheit und Biologie“ (SGG) können junge Menschen, die den mittleren Bildungsabschluss mit dem notwendigen Notendurchschnitt abgeschlossen haben, nach drei Jahren die allgemeine Hochschulreife erwerben. Mit dem Ziel, an einer Hochschule zu studieren, sind kaufmännische und soziale Berufskollegs eine gute Möglichkeit, in ein bis zwei Jahren die Fachhochschulreife zu erlangen.

Besonders interessant ist auch das „Duale Berufskolleg Soziales“, das neben dem Unterricht mit drei Tagen pro Woche einen hohen Praxisanteil in einer Einrichtung umfasst. Wer die Arbeit mit Kindern liebt und sie auf ihrem Weg begleiten möchte, ist an der „Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz“ (ehem. Kinderpflege) richtig: Absolventen können in Kindertagesstätten, -gärten, und -häusern, Familien oder im Hort arbeiten. In drei Jahren ist der Abschluss „Staatlich anerkannte sozialpädagogische Assistenzkraft“ erreicht.

Neu an der „Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz“ ist seit dem Schuljahr 2024/25 der Direkteinstieg Kita (verkürzte zweijährige Ausbildung) sowie die praxisintegrierte dreijährige Ausbildung PiA. Bei Vorliegen eines mittleren Bildungsabschlusses kann die dreijährige Erzieher-Ausbildung gestartet werden – sowohl in der klassischen als auch praxisintegrierten Form. Ebenso wird die dreijährige Vollzeitausbildung zum/zur „Staatlich geprüften Jugend- und Heimerzieher/In“ angeboten, ab kommendem Schuljahr ebenso in PiA-Form.

Persönliche Beratung via 0721/92 13 54 12, css-karlsruhe@ib.de oder vor Ort am Info-Abend. -pat