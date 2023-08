Die Bildungsgänge an der Carlo Schmid Schule in der Karlsruher Nordstadt als private berufliche Schule in Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB) sind vielfältig und bieten eine große Zahl an Abschlüssen mit sehr guter Perspektive – ob Berufsausbildung, Erwerb eines höheren Schulabschlusses oder beides zusammen.

ErzieherInnen haben sehr gute Berufsaussichten. Wer einen mittleren Bildungsabschluss hat, kann die reguläre dreijährige Erzieherausbildung beginnen, sowohl in der klassischen als auch praxisintegrierten Ausbildungsform (PIA). Ebenfalls angeboten wird die Ausbildung zum/zur Staatlich geprüften Jugend- und HeimerzieherIn, die Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen; die dreijährige Vollzeitausbildung mündet in einer staatlichen Prüfung.

Mit den Berufskollegs ist auch der kaufmännische Bereich an der Carlo Schmid Schule vertreten: Absolventen der Mittleren Reife wird nach zweijährigem, erfolgreichem Besuch des Kaufmännischen BK I und II oder des Kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen (BK FR) die Fachhochschulreife verliehen. Schüler an der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft Plus können neben der Fachschulreife parallel eine Berufsausbildung als Kauffrau/-mann für Büromanagement absolvieren. Teilnahmevoraussetzung: das Versetzungszeugnis in die neunte Klasse oder der qualifizierte Hauptschulabschluss.

An der Carlo Schmid Schule gibt es keinen Bewerbungsstichtag; die Plätze werden nach Eingang vergeben. Offene Fragen klären sich per Mail an css-karlsruhe@ib.de, unter 0721/92 13 54 12 oder bei einem persönlichen Beratungsgespräch. -pat