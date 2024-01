Casual Dating für Gays: Diese Regeln gilt es zu beachten

Casual Dating ist für alle Singles und vor allem für schwule Männer eine wunderbare Möglichkeit, sexuelle Fantasien in lockerer Atmosphäre ausleben zu können.

Und das ganz ohne die Hoffnungen und Befürchtungen, die oft mit dem Beginn einer neuen Beziehung verknüpft sind.

Denn beim Casual Dating wissen beide Partner von Anfang an, dass es primär um Sex geht – wobei selbstverständlich keine der beiden Parteien zu etwas verpflichtet ist, was sie nicht möchte. Wer also keine Lust auf eine feste Partnerschaft hat, auf Sex aber nicht verzichten möchte, der ist beim Casual Dating richtig.

Doch Achtung: Beim Casual Dating solltet ihr euch unbedingt an ein paar simple Regeln halten, damit ihr möglichst viel Spaß habt und nichts schiefgehen kann. Wir haben die wichtigsten Regeln für euch zusammengestellt.

Was ist Casual Dating eigentlich?

Den Begriff „Casual“ kennt ihr aus der Mode: „Casual Wear“ ist bequeme, locker sitzende Kleidung, die einen nicht einschränkt. Und genauso locker geht es beim Casual Dating zu: Die Beziehung zwischen den beiden Partnern soll maximale Freiheit bieten, ohne in irgendeiner Weise einzuschränken. Eine feste Beziehung – wie sie bspw. auf Partnerbörsen das Ziel ist – wird nicht angestrebt.

Während es also für Singles, die auf der Suche nach einem Beziehungspartner sind, vglw. einfach ist einen Singlebörsen Vergleich zu nutzen und das passende Match zu finden, werden Singles, die primär oder ausschließlich an Sex interessiert sind, schnell in die Schmuddelecke gedrängt.

Doch keine Sorge, im Internet gibt es auch zahlreiche seriöse Plattformen, die sich auf Casual Dating spezialisiert haben oder entsprechende Filter anbieten. I.d.R. erkennt man seriöse Anbieter an einem gut auffindbaren Impressum, bestenfalls mit einem Firmensitz in der EU, Großbritannien oder den USA und daran, dass man sich mit dem richtigen Namen anmelden muss. Manche dieser Portale sind kostenpflichtig, andere nicht.

Eine Alternative bieten entsprechende Gruppen und Kanäle auf den diversen Social-Media-Plattformen. Hier können sich Gleichgesinnte i.d.R. leicht zusammenfinden und ihre gemeinsamen Interessen ausleben, allerdings besteht hier auch ein höheres Risiko, auf Fake-Profile zu treffen oder sexuell belästigt zu werden (die sogenannte unerwünschte Anmache, das ungefrage Zusenden von Dickpicks etc. sind in einigen Bereichen eher die Regel als die Ausnahme).

Mit diesen simplen Regeln kann beim Casual Dating nichts schief gehen

Casual Dating lässt sich am besten mit „zwanglosem Treffen“ übersetzen. Es geht nicht darum, die große Liebe oder den Partner fürs Leben zu finden, sondern einzig und allein um Sex, was jedoch keinesfalls mit einer Verpflichtung zu Sex verwechselt werden sollte. Die wichtigste Voraussetzung für das Casual Dating ist also: Man muss Liebe und Sex trennen können. Wenn sich im Verlauf mehrerer Treffen oder längerer Chats doch intimere Gefühle entwickelnund reine Sexdates nicht mehr genug sind, sollte man dies offen kommunizieren, damit beide Partner wissen, dass sich das Interesse verschoben hat.

Casual Dating eignet sich nicht nur aber insbesondere für Gays, die die Freiheit ihres Single-Daseins genießen möchten – ohne auf Sex verzichten zu müssen. Grundsätzlich ist das Vorgehen dabei stets ähnlich gelagert: Du suchst dir eine vertrauenswürdige Plattform oder einen entsprechenden Chatroom und beginnst nach Gleichgesinnten, die dich interessieren zu suchen. Dabei kommt es in der Regel zuerst zum Chatten – mit oder ohne Video; mit oder ohne sexuelle Komponenten – und wenn beide Seiten es wollen, zu einer Verabredung zum Casual Date.

Wir haben im Folgenden einige Regeln und Ratschläge zusammengestellt, die euch dabei helfen können, dass euer erstes Casual Date zu einem vollen Erfolg wird.

#1 Keine falschen Angaben beim Profil machen

Der größte Fehler, den man machen kann, ist, bei den Angaben zur eigenen Person zu flunkern. Wer bei der Registrierung im Datingportal oder im Chat ein falsches Foto hochlädt oder beim Alter oder Gewicht falsche Angaben macht, wird sich spätestens bei ersten physischen Treffen blamieren.

Ihr glaubt, dies mit ihrem natürlichen Charme überspielen zu können? Viele potenzielle Matches wollen vor dem ersten Treffen einen Videochat starten, bei dem falsche Bilder und Angaben bereits aufgedeckt werden. Bleibt deshalb ehrlich: Es geht nicht darum, wie ein Superstar oder ein Fitnesstrainer auszusehen, sondern darum, zu seinem Körper zu stehen. Diese Haltung strahlt viel mehr Sexappeal aus als irgendwelche Notlügen.

#2 Absichten schon vor dem Treffen klar kommunizieren

Schon vor dem ersten Treffen solltet ihr eurem Partner eindeutig und unmissverständlich klar machen, worauf es euch ankommt und was ihr wollt. So geht ihr sicher, dass ihr sexuell auf der gleichen Wellenlänge seid und die Gefühle des Gegenübers nicht verletzt. Umgekehrt solltet ihr euren Partner auch nicht zu stark unter Druck setzen und stets im Kopf behalten, dass der Ausgang des Dates nicht in Stein gemeißelt ist, sondern von der Stimmung beider Personen abhängt.

#3 Das Treffen: Stilvolle Garderobe und volle Konzentration

Die ersten Treffen für ein Casual Date finden meist nicht zu Hause, sondern in einem Café oder Restaurant statt. Gerade bei Gay-Dates gilt: Kreuzt bitte nicht in Jogginghose und Schlabberpulli auf, sondern wählt eine passende, stilvolle Garderobe – ein Hemd mit Jeans ist dabei nie verkehrt.

Jetzt wird’s spannend: In den ersten Minuten werdet ihr ein paar Worte wechseln und euch sozusagen „beschnuppern“. Ein absolutes No go ist dabei das Smartphone: Packt es am besten ganz weg und holt es erst zum Ende des Dates wieder raus, damit ihr euch voll und ganz auf euer Gegenüber konzentrieren könnt.

#4 Zu seinen Grenzen stehen

Dass es beim Casual Dating um Sex geht, ist von vornherein klar. Trotzdem heißt das nicht, dass ihr alles mitmachen müsst, was der Partner verlangt. Steht zu euren Grenzen und traut euch „Nein“ zu sagen, wenn ihr euch nicht wohl fühlt.

#5 Den Partner mit Respekt behandeln

Ob das Date nun ein voller Erfolg oder ein Reinfall war: Behandelt euren Partner immer mit Respekt. Ganz besonders gilt das, wenn ihr euch öfter trefft und ihr bemerkt, dass der andere tiefere Gefühle für euch entwickelt. Wenn ihr selbst nicht so fühlt, solltet ihr aus Respekt vor dem Casual Partner die Beziehung lieber beenden, um dem anderen keine falschen Hoffnungen zu machen.