Ciani-Sophia Hoeder

Bildung & Wissen // Artikel vom 13.10.2025

Ciani-Sophia Hoeder

In „Ökorassismus“ zeigt die freie Journalistin und Gründerin des „Rosa Mags“ Ciani-Sophia Hoeder eindrücklich, aufrüttelnd und persönlich die oft unsichtbaren Zusammenhänge auf.

Wie Weiße unsere Welt zerstören“, warum Bambuszahnbürsten die Welt nicht retten und was hinter „grünen Nazis“ steckt. Moderation: Björn Springorum. -pat

Mo, 13.10., 20 Uhr, P8, Karlsruhe (Stephanus-Koop)

Anfang « Sabine Bohlmann & Kirsten Fuchs | KIT Science Week 2025 – „Stadt der Zukunft“ » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 9 und 8.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL

Aroha-Liebe

Aroha-Liebe

Bildung & Wissen // Artikel vom 05.11.2025

In der Sprache der neuseeländischen Māori bedeutet Aroha Liebe.

Weiterlesen …
Gemeinsam Fasten erleben

Gemeinsam Fasten erleben

Bildung & Wissen // Artikel vom 20.10.2025

Ein völlig neues Gesundheits- und Achtsamkeitsangebot hält Einzug in Karlsruhe.

Weiterlesen …
KIT Science Week

KIT Science Week 2025 – „Stadt der Zukunft“

Bildung & Wissen // Artikel vom 14.10.2025

Im 200. Jubiläumsjahr des Karlsruher Instituts für Technologie steht die dritte Ausgabe der „KIT Science Week“ unter dem Leitgedanken „Stadt der Zukunft“.

Weiterlesen …
Ciani-Sophia Hoeder

Ciani-Sophia Hoeder

Bildung & Wissen // Artikel vom 13.10.2025

In „Ökorassismus“ zeigt die freie Journalistin und Gründerin des „Rosa Mags“ Ciani-Sophia Hoeder eindrücklich, aufrüttelnd und persönlich die oft unsichtbaren Zusammenhänge auf.

Weiterlesen …
Sabine Bohlmann (Foto: Christian Hartmann)

Sabine Bohlmann & Kirsten Fuchs

Bildung & Wissen // Artikel vom 11.10.2025

Für Kids ab zehn Jahren hat Sabine Bohlmann ihre Junghexen-„Abenteuer mit Willow“ geschrieben (Sa, 11.10., 14 Uhr).

Weiterlesen …
Hansgeorg Schmidt-Bergmann (Foto: Andrea Fabry)

13. Literaturtage Karlsruhe

Bildung & Wissen // Artikel vom 10.10.2025

„Tief getroffen und bestürzt“ muss die Literarische Gesellschaft ohne „Karlsruhes guten Literaturgeist“ (FAZ) in ihre 13. „Literaturtage“ gehen.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BILDUNG & WISSEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper