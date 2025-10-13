Ciani-Sophia Hoeder
Bildung & Wissen // Artikel vom 13.10.2025
In „Ökorassismus“ zeigt die freie Journalistin und Gründerin des „Rosa Mags“ Ciani-Sophia Hoeder eindrücklich, aufrüttelnd und persönlich die oft unsichtbaren Zusammenhänge auf.
Wie Weiße unsere Welt zerstören“, warum Bambuszahnbürsten die Welt nicht retten und was hinter „grünen Nazis“ steckt. Moderation: Björn Springorum. -pat
Mo, 13.10., 20 Uhr, P8, Karlsruhe (Stephanus-Koop)
