Clevere Gestaltungsideen: Das Bad als private Wellnessoase

Waschbecken, Toilette und Badewanne, dazu ein Spiegel und vielleicht noch ein Regal oder ein Schrank.

So sehen hierzulande Tausende von Bädern aus. Ist der Platz etwas knapper bemessen, gibt es statt der Wanne eine Dusche. Und wenn das Bad überdurchschnittlich geräumig ist, findet dort oft auch die Waschmaschine Platz. Das alles ist zweifellos praktisch und funktional, erzeugt aber nicht unbedingt eine Wohlfühlatmosphäre. Dabei ist das Bad als Ort für Pflege und Kosmetik geradezu dafür prädestiniert, innerhalb der Wohnung die Rolle einer privaten Wellnessoase zu übernehmen. Das erfordert nicht zwingend einen hohen finanziellen Aufwand, denn schon mit ein paar cleveren Gestaltungsideen lassen sich beeindruckende Effekte erzielen.

Modernes Design für die Sanitärinstallationen

Wenn Waschbecken und Wasserhähne schon etwas in die Jahre gekommen sind und sichtbare Verschleißspuren zeigen, kann allein schon deren Austausch die Optik des Badezimmers spürbar auffrischen. Durch die Möglichkeit, Sanitärbedarf online zu bestellen, lassen sich die passenden Modelle rund um die Uhr über jeden beliebigen Internetzugang auswählen, ohne extra dafür zum Baumarkt fahren zu müssen. Befindet sich unter dem Waschbecken kein Schrank und keine andere Verkleidung, sollte man in der Regel zusammen mit einem Wasserhahn auch einen neuen Siphon online kaufen, weil dieser durch Korrosion oder Kalkablagerungen in den meisten Fällen ebenfalls unansehnlich geworden sein dürfte. Badarmaturen werden sowohl in klassischen Formen als auch in nostalgisch oder modern designten Versionen angeboten, sodass sie auf das Gesamtkonzept der Badeinrichtung abgestimmt werden können.

Um den Platz optimal zu nutzen und Stauraum für Dinge zu schaffen, die zwar im Bad benötigt werden, aber nicht ständig zu sehen sein sollen, empfiehlt sich ein Badschränkchen mit mehreren Etagen, das sich zum Beispiel gut in einer Ecke platzieren lässt. Je mehr Dinge darin – und nicht auf dem Fensterbrett oder auf dem Rand der Badewanne – aufbewahrt werden, desto aufgeräumter wirkt das Bad. Für alle sichtbar herumstehenden Gegenstände sollte die Regel gelten, dass es sich dabei nur um Dinge handeln darf, die entweder gerade in Gebrauch sind oder bewusst zu Dekorationszwecken im Bad platziert wurden. Ideen zum Thema Baddekoration und -einrichtung lassen sich übrigens sehr gut beim Besuch von entsprechenden Messen sammeln.

Zudem lohnt sich ein Besuch im Gartenmarkt oder im Blumengeschäft, denn mit einigen gut platzierten Grünpflanzen lässt sich das Bad ebenfalls optisch aufwerten. Ein absolutes No-Go bei einer stilvollen Badgestaltung, in der Praxis aber leider dennoch oft anzutreffen, sind offen herumstehende Reinigungsgeräte wie Eimer, Schrubber oder Besen. Können diese nicht außerhalb des Bades in einer Abstellkammer Platz finden, so sollten sie wenigstens nicht gleich in den Blick fallen, wenn man das Bad betritt.

Wohlfühleffekte für Körper und Sinne

Mit einer erneuerten oder zumindest etwas aufgefrischten Badeinrichtung ist bereits ein großer Schritt in Richtung Wellnessoase getan. Um echte Wohlfühleffekte für Körper und Sinne zu generieren, sollten jedoch auch angenehme Düfte, stimmungsvolles Licht und natürlich entsprechende Pflegeprodukte nicht fehlen. Als besonders ansprechend empfinden viele Menschen eine indirekte Beleuchtung, doch zumindest neben dem Kosmetikspiegel sollte auch eine helle, direkte „Arbeitsplatzbeleuchtung“ installiert werden. Aus Kosten- und Umweltschutzgründen empfehlen sich für die Badbeleuchtung ebenso wie für andere Wohnräume möglichst energieeffiziente Lösungen, bspw. auf LED-Basis. Für eine angenehme und gern auch etwas romantische Atmosphäre können natürlich auch Kerzen – mit oder ohne Duft – oder Teelichter sorgen.

Last, but not least, gehören zu einer privaten Wellnessoase passende Pflegeprodukte, die über die tägliche Hygiene hinaus für Wohlbefinden sorgen können. Als gleichermaßen reinigend und entspannend empfinden viele Menschen beispielsweise ein Peeling, das obendrein auch noch die Hautregeneration fördern kann. Hochwertige Öle kommen sowohl als Badezusätze als auch für die Hautpflege in Betracht, und mit angenehm duftenden Badesalzen lassen sich nicht nur Erkältungen bekämpfen, sondern auch wunderbare Entspannungsbäder bei Musik und Kerzenschein zelebrieren.