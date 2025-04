Comicwoche

Eine Woche kann man in der Stadtbibliothek vom 10. bis 17.5. bei allerlei Veranstaltungen und Kreativworkshops in die Welt der Comics, Mangas und Graphic Novels eintauchen.

Im Comiczeichenworkshop mit Illustratorin und Cartoonistin Maren Amini lernen Kids und Jugendliche von acht bis 14, wie man eigene Helden und packende Geschichten entwickelt (Sa, 10.5., 11.30 Uhr, Kinder- & Jugendbibliothek, Anmeld.: jugendbibliothek@kultur.karlsruhe.de). Franziska Poike beleuchtet in ihrem Illustrationsworkshop die vielseitigen Rollen von Müttern in diesem Medium (Mi, 14.5., 16 Uhr, Lernstudio, Anmeld.: event.stadtbibliothek@kultur.karlsruhe.de). Auf ein Cosplay-Fotoshooting vor Greenscreen können sich junge Erwachsene bei „Manga Mania“ (Sa, 10.5., 10-15 Uhr, Anmeld.: event.stadtbibliothek@kultur.karlsruhe.de) freuen – samt Cosplay-Walk (13 Uhr) und Prämierung des besten Kostüms.

Außerdem gibt es die besondere Gelegenheit, einem Manga-Master über die Schulter zu schauen (11 Uhr). Im „Game Lab“ (Fr, 16.5., 16-18 Uhr, Lernstudio, Anmeld.: bibliothekspaedagogik@kultur.karlsruhe.de) können Zocker ab zwölf Jahren die neuesten Brett- und Konsolenspiele ausprobieren, wo diesmal Superhelden im Fokus stehen; so auch bei den Brett- und Kartenspielen der „Spielzeit“ (Sa, 17.5., 12-15 Uhr, Lesecafé). Comic kann aber auch Erinnerungsliteratur sein, wie die beiden Lesungen in Koop mit der Stephanus-Buchhandlung zeigen: Die mehrfach prämierte Barbara Yelin aus München präsentiert ihre auf Basis persönlicher Begegnungen und Gespräche im Rahmen des internationalen Projekts „Visual Storytelling and Graphic Art in Genocide & Human Rights Education“ an der kanadischen Universität Victoria entstandene Graphic Novel „Die Farbe der Erinnerung“ über die KZ-Überlebende Emmie Arbel (Di, 13.5., 19 Uhr).

Birgit Weyhes Graphic Novel „Schweigen“, die den europäischen Comicavantgardestil mit afrikanischer Formensprache kombiniert, erinnert an zwei Frauen und ihre Schicksale: die deutsche Jüdin Ellen Marx und die der Studentenbewegung entstammende politische Aktivistin Elisabeth Käsemann (Fr, 16.5., 19 Uhr). Der Buchclub der Queeren Bewegung Karlsruhe QBeKA erkundet die Queerness in der Graphic Novel „Genderqueer – Eine nichtbinäre Autobiografie“ (Do, 15.5., 17 Uhr) und die Kinemathek zeigt Hayao Miyazakis halb-autobiografischen Anime „Der Junge und der Reiher“ (Sa, 17.5., 19 Uhr). -pat