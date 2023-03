Coole Technologien, die das Leben vereinfachen

Technologie hat unseren Alltag grundlegend verändert.

Sie kann das tägliche Leben vereinfachen, indem sie Zugriff auf Informationen bietet, Remote-Arbeit und -Kommunikation ermöglicht und Aufgaben wie Einkaufen oder Bankgeschäfte automatisiert. Investitionen in Technologie sparen letztendlich Zeit, steigern die Produktivität und verbessern die Lebensqualität. In diesem Artikel stellen wir technische Produkte vor, die Ihnen helfen, Ihre Daten zu speichern, Ihren Komfort zu verbessern und für Sicherheit sorgen.

SSD: Lacie Boss

Die robuste tragbare Festplatte von Lacie wurde entwickelt, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Diese Festplatte bietet bis zu acht Terabyte Speicherplatz, um Ihr gesamtes Filmmaterial sicher zu speichern; eine ganze Reihe von Anschlüssen und ein Steckplatz für eine SD-Karte werden sich als nützlich erweisen. Und dank gummierter Kanten macht das Gerät jedes Abenteuer mit, denn mit dieser SSD können Sie Ihre wichtigen Daten auch unterwegs sichern und den Übertragungsvorgang am Monitor verfolgen – dank dieser Festplatte können Sie sicher sein, dass Ihre Daten save sind.

Smartphone: Honor X8a

Obwohl Honor vielleicht nicht so bekannt ist wie einige andere Marken, hat sie einen soliden Ruf in punkto Herstellung zuverlässiger und erschwinglicher Geräte mit guter Technologie. Es empfiehlt sich, das Smartphone X8a anzusehen, um die fortschrittlichste Technologie zu nutzen. Es hat ein 5,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 1.920 Pixeln und läuft auf dem Betriebssystem Android 6.0 Marshmallow mit dem Skin Emotion UI 4.1. Es wird von einem Kirin 950 Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM und 32 GB internem Speicher angetrieben, der über eine Micro-SD-Karte um bis zu 128 GB erweitert werden kann. Es hat auch eine Zwölf-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite und eine Acht-Megapixel-Frontkamera für Selfies. Es verfügt außerdem über einen Fingerabdrucksensor für zusätzliche Sicherheit und ist mit einem nicht entfernbaren 3.000-mAh-Akku ausgestattet. Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich die honor x8a technische daten anschauen.

Diebstahlwarnanlage: Trene



Um sicherzustellen, dass sich niemand an Ihrem Laptop zu schaffen macht, wenn Sie nicht am Arbeitsplatz sind, synchronisieren Sie einfach das Gerät mit der zugehörigen App. Sobald sich das überwachte Objekt bewegt, hören Sie und der Dieb einen Alarm. Sie können also sorglos eine weitere Tasse Kaffee trinken, während Sie in einem Café oder Coworking-Bereich arbeiten, da Sie wissen, dass Ihr Laptop geschützt ist.

Powerbank: Pandora



Auf Reisen benötigen Sie viele Adapter und Kabel, um alle Ihre Geräte aufzuladen. Mit dieser magnetischen Powerbank können Sie Videos ansehen oder in sozialen Netzwerken surfen, während das drahtlose Schnellladegerät Ihr Telefon auflädt. Gibt es noch mehr Geräte, die aufgeladen werden sollen, stecken Sie es in eine normale Steckdose, nutzen drei Anschlüsse und laden Sie außerdem auch die Powerbank selbst auf. Es gibt eine schlankere Variante, die ebenfalls drei Anschlüsse hat sowie eine LED-Anzeige, um zu sehen, wie viel Strom noch übrig ist. Vergessen Sie nicht, zwei Steckeradapter mitzunehmen!

Deodorant: Stink Boss



Es spielt keine Rolle, um welche Art von Kleidung, Schuhen oder Sportausrüstung es sich handelt – baden Sie es im Stink Boss. Wo herkömmliches Spray und Puder machtos sind, löst dieses Drei-in-Eins-Trockner-Desinfektions und -Desodorierungsmittel muffige Probleme. Die Kombination von Hitze und Ozon beseitigt den Geruch und trocknet Ihre Sachen innerhalb einer halben Stunde.