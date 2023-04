Coolste Gadgets, die jeder Mann schätzen wird

Technologie-Gadgets haben die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, revolutioniert.

Von Smartphones bis hin zu Soundbars gibt es eine Fülle von technischen Geräten, die speziell für Männer entwickelt wurden und ihr Leben einfacher, angenehmer und sogar sicherer gemacht haben.

Vier coole Gadgets für Männer

In diesem Artikel stellen wir vier coole Gadgets vor, die jeder Mann lieben wird. Egal, ob Sie ein Technikenthusiast sind oder einfach nur nach neuen Spielzeugen suchen – diese Gadgets werden Sie mit Sicherheit beeindrucken.

Honor 70

Honor ist dafür bekannt, Smartphones mit High-End-Spezifikationen zu einem erschwinglichen Preis herzustellen. Und hat eine große männliche Zielgruppe. Das Unternehmen hat das mit viel Aufmerksamkeit bedachte Honor 70 neu herausgebracht. Das Telefon verfügt über ein 6,7-Zoll-OLED-Display, einen Kirin-9000-Prozessor, bis zu 12 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher. Es verfügt auch über ein Quad-Kamerasystem mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einem 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv, einem Fünf-Megapixel-Teleobjektiv und einem 3D-Tiefensensor. Basierend auf seinen Spezifikationen ist das Honor 70 ein High-End-Smartphone mit erweiterten Funktionen und Fähigkeiten.

„Cinera Edge 5K“-Kopfhörer

Sie wissen, dass es großartig ist, Filme anzusehen, aber darin einzutauchen ist viel aufregender, und mit der neuesten Technologie ist dies bereits möglich. Dieses Headset wurde entwickelt, um in Bild und Ton das aufregendste Erlebnis zu bieten. Die beiden OLED-Bildschirme bieten eine unglaubliche 5K-Auflösung und satte, lebendige Farben. Tatsächlich ist die Pixeldichte hier siebenmal höher als beim iPhone 11 Pro. Das Bild, das Sie sehen, wenn Sie das Headset tragen, entspricht also ziemlich genau einem iMac-Bildschirm. Es unterstützt auch die 3D-Wiedergabe ohne spezielle Brille, der eingebaute Dioptrienausgleich sorgt dafür, dass Sie Ihre Brille auch abnehmen können. Der Sound ist einfach großartig mit Dolby-Digital-zertifizierten Kopfhörern und vier Treibern auf jeder Seite, abgesehen von Filmen unterstützt das Headset viele Apps wie Youtube und Twitch.

Eve-Luftqualitätsmonitor

Hier ist ein kleines Gerät, das Ihnen dabei helfen wird, die Luft an Ihrem Platz frisch und sauber zu halten. Es überwacht den Schadstoffgehalt der Luft sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Jetzt wissen Sie genau, wann Ihr Mitbewohner lüften muss. Mit dem energieeffizienten E-Ink-Display sind alle Daten jederzeit gut sichtbar. Das Gadget verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet, um erweiterte Funktionen in der mobilen App bereitzustellen. Alle Daten werden gesammelt und analysiert, damit Sie die Statistiken sehen können.

Kreativphase V2

In den vergangenen Jahren sind Soundbars als einfache und stilvolle Möglichkeit, großartigen Sound ins Wohnzimmer zu bekommen, ohne in teure und komplizierte 5.1- oder 7.1-Surround-Systeme investieren zu müssen, sehr beliebt geworden. Das Design der Kreativbühne V2 ist sauber und elegant und fügt sich problemlos in jedes Wohnzimmer ein. Das Erste, was am Creative Stage V2 auffällt, ist seine sperrige Box. Es gibt zwei Lautsprecher (78 x 680 x 100 Millimeter) und einen separaten Subwoofer, (423 x 116 x 250 Millimeter), was einen großen Unterschied im Vergleich normalen TV-Lautsprechern oder anderen Soundbars ohne zusätzlichen Subwoofer macht. Es gibt auch 40-Volt-Strom für beide Lautsprecher im Sub, was in kleineren Wohnungen oder Häusern mit Nachbarn, die Sie nicht stören möchten, mehr als ausreichend sein sollte. Es wird mit einer Fernbedienung zur Steuerung aller Funktionen geliefert, aber wenn Ihr Fernseher dies zulässt, können Sie es auch über Arc verbinden, sodass Sie es mit derselben Fernbedienung steuern können.

Fazit

In der heutigen schnelllebigen Welt spielt Technologie eine immer wichtigere Rolle in unserem Leben. Durch die Investition in diese unverzichtbaren technischen Geräte können Männer der Zeit voraus sein und alle Vorteile genießen, die die Technologie zu bieten hat. Wenn Sie also Ihr technisches Arsenal aufrüsten möchten, sollten Sie noch heute in diese unverzichtbaren Gadgets investieren!