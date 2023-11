Kann sich Kunst von Macht befreien?

In seinem neuen Roman „Lichtspiel“ erzählt Daniel Kehlmann von G.W. Pabst, der in den 20ern nicht nur Greta Gabor zu Weltruhm verhalf und sich dann nach einem weitgehend erfolglosen Schaffen in Hollywood plötzlich im vom Deutschen Reich annektierten Österreich wiederfand. Im Glauben, sich den neuen Machthabern entziehen zu können, verstrickte sich der Regisseur immer tiefer in die Propaganda des NS. -fk