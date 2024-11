In einer Vortragsperformance stellt Kuba Szreder sein 2021 erschienenes Buch „Das ABC des Projektariats“ vor, in dem er auf 288 Seiten die prekären Arbeitsbedingungen in den Netzwerken der zeitgenössischen Kunst analysiert.

Der Vortrag des Autors, Kurators und Dozenten für Kunsttheorie an der Akademie in Warschau ist Teil der gemeinsamen Reihe „Thinking Inside-Out“ von ZKM und HfG. In englischer Sprache. -sb