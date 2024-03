Der minimalistische Einrichtungsstil: Fünf Tipps für kleine & große Wohnungen

Wer sich auf der Suche nach einem Einrichtungsstil befindet, sich auf ansprechende Weise in den Wohnbereich einfügen lässt, stößt vglw. schnell auf den Minimalismus.

Entgegen vieler Vorurteile gilt es hier jedoch nicht, auf Wohnkomfort zu verzichten. Im Gegenteil! Diejenigen, die es schaffen, die Vorteile des Minimalismus in ihren Räumlichkeiten optimal zu betonen, können ihr Wohnumfeld oft nicht nur verschönern, sondern auch gemütlicher gestalten.

Obwohl, wie mit Hinblick auf andere Einrichtungsstile, beim Minimalismus ebenfalls der Fokus auf Individualität gelegt werden sollte, bietet es sich an, sich mit den Tipps in den folgenden Abschnitten auseinanderzusetzen. Diese können sowohl in kleinen als auch in großen Räumen genutzt werden und helfen dabei, Minimalismus, Gemütlichkeit und persönliche Vorlieben noch ein wenig besser miteinander zu verbinden.

Tipp Nr. 1: Minimalismus & Transparenz kombinieren

Minimalistische und transparente Einrichtungsideen passen hervorragend zusammen. Unter loftelemente.de finden Interessenten bspw. viele Ideen, die dabei helfen können, mithilfe individueller Raumaufteilungen für mehr Struktur auf der Wohnfläche zu sorgen.

Hierbei ist es dann vollkommen egal, ob es darum geht, einen bestimmten Bereich als Arbeitsareal oder als Lese-Ecke abzuschirmen. Die Kombination aus Transparenz und Wohnlichkeit beweist einmal mehr, wie einfach es ist, auch in minimalistisch eingerichteten Wohnbereichen für eine gemütliche Grundatmosphäre zu sorgen.

Tipp Nr. 2: Helle, klassische Farben einsetzen

Obwohl sich die Trends rund um den minimalistischen Einrichtungsstil im Laufe der Jahre immer wieder verändert haben, gilt weiterhin: Wer möglichst klassisch unterwegs sein möchte, sollte auf helle Farben setzen.

Hier kann es sich lohnen, sich von den vorherrschenden Einrichtungstrends in den skandinavischen Ländern inspirieren zu lassen. Typische Farben, die in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle spielen, sind u.a. Weiß, Hellgrau und Hellblau. Diejenigen, die Lust auf den ein oder anderen Farbklecks haben, sollten sich im Bereich der Pastelltöne umschauen.

Tipp Nr. 3: Den minimalistischen Einrichtungsstil besser kennenlernen

Ergänzend zu den beiden vorgenannten Tipps ist es selbstverständlich ratsam, sich ein wenig Zeit zu nehmen, um die Vorzüge des minimalistischen Einrichtungsstils etwas besser kennenzulernen. Hierbei zeigt sich schnell, dass es Vorurteile gibt, die auch durch aktuelle Kollektionen und Ausstellungen widerlegt werden konnten.

Minimalistisch eingerichtete Räume müssen auf keinen Fall leer wirken. Und selbstverständlich ist es erlaubt, Bilderrahmen an den Wänden dazu zu nutzen, für etwas mehr Behaglichkeit zu sorgen. Wichtig ist lediglich, die betreffenden Zimmer nicht überladen wirken zu lassen und die einzelnen Elemente stattdessen optimal aufeinander abzustimmen.

Tipp Nr. 4: Dekorieren & einzelne Akzente setzen

Dekorationsfans aufgepasst! Im Jahr 2024 wird es sicherlich wieder zahlreiche Events geben, bei denen es möglich ist, sich mit Hinblick auf Kunst, Keramik und andere Deko Gegenstände zu informieren. Viele Accessoires dieser Art lassen sich hervorragend dazu nutzen, um auch in einer minimalistisch gestalteten Wohnung eingesetzt zu werden.

Um sicherzustellen, dass jedes Detail genau die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, ist es jedoch ratsam, entweder nur einzelne Akzente zu setzen oder sich direkt für ein Set zu entscheiden, um eine gewisse Einheitlichkeit im Stil zu bewahren.

Tipp Nr. 5: Lichtverhältnisse optimal ausnutzen

Große rahmenlose Fenster tragen das Potenzial in sich, ihre besonderen Designs im Zusammenhang mit einer minimalistischen Einrichtung auf angenehme Weise zu betonen. Immerhin bieten sie, je nach Position, die Möglichkeit, sich von den ersten Sonnenstrahlen des Tages wecken zu lassen.

Damit die großen Glasflächen, die übrigens eine hervorragende Ergänzung zu transparenten Raumteilern darstellen, optimal in Szene gesetzt werden können, gilt es selbstverständlich, einige Punkte zu beachten. So sorgen farbige, leicht-durchsichtige Vorhänge für ein hohes Maß an Transparenz. Jalousien und Rollläden lassen sich auf Wunsch häufig mit unterschiedlichen Smarthome-Lösungen verbinden und per App oder per Zeitschaltuhr bedienen. Auf diese Weise stellt es kein Problem dar, die minimalistische Einrichtung eines Raumes noch ein wenig moderner zu gestalten.

Zusatztipp: Um sicherzustellen, dass die Größe der entsprechenden Fensterfronten noch ein wenig besser zur Geltung kommt, lohnt es sich, diese nicht nur im Rahmen des Frühjahrsputzes, sondern bei Bedarf häufiger von Schlieren und Verschmutzungen zu befreien. Hier sind es häufig klassische Hausmittel, wie z.B. Zitronensäure, die dabei helfen können, die entsprechenden Abläufe zu vereinfachen.