Die besten deutschen Städte zum Leben für Expats

Deutschland ist eines der beliebtesten Urlaubs- und Lebensländer in Europa.

Mit einem relativ hohen Lebensstandard, hervorragenden Karrieremöglichkeiten und einem hervorragenden Ort für die Familiengründung entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, nach Deutschland zu ziehen. Hier sind einige der besten Städte für Expats zum Leben.

Was zu beachten ist

Bei einem Umzug in eine deutsche oder eine andere europäische Stadt sind einige Dinge zu beachten: der öffentliche Nahverkehr, die lokalen internationalen Gemeinschaften und die Familienfreundlichkeit der Stadt.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die meisten europäischen Länder und Städte haben ein hervorragendes öffentliches Verkehrssystem. Sofern Sie keinen Privatjet haben, ist dies für Expats besonders wichtig, da man sich in einer neuen Stadt zurechtfinden muss, um zur Arbeit zu gelangen und die Stadt zu erkunden. Bevor Sie sich für eine Stadt entscheiden, sollten Sie sich daher über die Möglichkeiten und den Umfang des öffentlichen Nahverkehrs informieren und prüfen, ob Sie wichtige Geschäfte und das Vergnügungsviertel erreichen können, ob es einfach ist, nach Hause zu kommen, und wie spät die öffentlichen Verkehrsmittel fahren.

Internationale Gemeinschaft

Sie sollten sich auch über die globalen Gemeinschaften in der Stadt, in der Sie leben möchten, informieren. Wenn Sie die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen aus Ihrem Heimatland oder Ihrer Heimatstadt zusammenzuleben, ist das eine der besten Möglichkeiten, etwas über Ihren Wohnort zu erfahren, und es wird Ihnen helfen, sich anzupassen.

Familienfreundlich

Es ist auch wichtig, sich zu informieren, wie familienfreundlich die Stadt ist. Wenn Sie dorthin ziehen, möchten Sie wahrscheinlich irgendwann eine Familie gründen, und deshalb müssen Sie wissen, wie sicher die Stadtteile sind, wie die Schulen aussehen usw.

Beste deutsche Städte für Expats

Es gibt zwar mehrere Städte in Deutschland zur Auswahl, aber sechs der besten sind Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Bremen.

Berlin

Berlin ist wohl die beste und aufregendste Stadt in Deutschland und hat für jeden etwas zu bieten. Ob für die Arbeit, das Essen, die Kultur, die Geschichte oder das Nachtleben – eine Woche in Berlin wird Ihr Leben verändern, und wenn Sie dort leben, wird es noch mehr sein. Berlin ist auch die Heimat der größten Expatpopulation des Landes, mit Menschen aus der ganzen Welt, die die Stadt ihr Zuhause nennen. Berlin hat viel zu bieten, ganz gleich, wie alt Sie sind oder was Sie lieben.

Hamburg

Hamburg ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland und einer der besten Orte zum Leben, wenn Sie einen ruhigeren Lebensstil wünschen. Hamburg hat die gleiche Geschichte und Kultur wie Berlin, aber die entspannteren Menschen machen es zu einer viel besseren Wahl für Familien. Wenn Sie im Marketing oder im Finanzwesen arbeiten, ist Hamburg die richtige Stadt für Sie, und da sie einen der größten Häfen Europas hat, ist sie auch ideal für alle, die im Bereich Import/Export arbeiten.

München

München ist eine berühmte Stadt und eine der ersten Städte, die jemand erwähnt, wenn es um Deutschland geht, und das aus gutem Grund: München ist eine der beliebtesten Städte für Expatriates, über ein Drittel der Bevölkerung sind ausländische Staatsangehörige. Obwohl es in der Stadt viele Arbeitsmöglichkeiten gibt, da BMW, Siemens und die Allianz AG große Arbeitgeber in der Region sind, ist München eine teure Stadt. Aus diesem Grund ist es besser, mit einem Plan für die Arbeit dorthin zu ziehen, anstatt nach der Ankunft auf gut Glück dorthin zu gehen.

Düsseldorf

Düsseldorf wird nicht oft genug erwähnt, wenn es um Städte geht, in denen Expats leben sollten. Sie ist zwar nicht so groß und beliebt wie Berlin oder München, bietet aber dennoch alles, was man für ein erfülltes Leben braucht, sei es allein oder mit der Familie. Düsseldorf hat mehrere belebte Stadtteile, eine große Vielfalt an Karriere- und Arbeitsmöglichkeiten, eine aufregende Gastronomieszene und alles, was man an deutscher Kultur braucht.

Bremen

Eine weitere kleinere und unterschätzte Stadt ist Bremen. Sie bietet zwar nicht die gleichen Arbeitsmöglichkeiten wie die größeren Städte, aber wenn Sie in der Technik oder der Lebensmittelbranche qualifiziert sind, dann sind Unternehmen wie Airbus, Beck’s, Kellogg’s und Kraft Foods perfekt für Sie, da sie alle ihre Büros in der Stadt haben. Die Stadt ist charmant, voller historischer Stätten und Gebäude, und obwohl sie eher für jemanden geeignet ist, der ein entspanntes Leben sucht, bedeutet das nicht, dass es ihr an Unterhaltung und Aufregung mangelt.

Fazit

Wie Sie sehen, ist der Umzug nach Deutschland, um dort zu leben und zu arbeiten, eine der besten Entscheidungen, die Sie treffen können. Die genannten Städte und das Land als Ganzes sind ideal geeignet für Expats, die arbeiten, das Land erkunden, sich niederlassen und sich ein Leben aufbauen wollen.