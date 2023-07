Die drei Varianten der Anhängerkupplung

Viele Menschen verreisen mit dem Auto und nehmen einen Wohnwagen mit.

Dafür ist eine starke Anhängerkupplung erforderlich. Alternativ kann diese auch verwendet werden, um einen Fahrradträger anzubringen, sodass Sie im Urlaub oder am Wochenende Rad fahren können. Weiterhin benötigen Sie die Kupplung vielleicht für ein Firmenfahrzeug. Dabei ist Kupplung nicht gleich Kupplung. Wir stellen Ihnen die drei Varianten vor.

Starre Anhängerkupplungen

Es gibt die unterschiedlichsten Anhängerkupplungen mit verschiedenen Eigenschaften. Auch bringt Ihr Auto eigene Voraussetzungen mit, sodass beides zusammenpassen sollte. Es ist bspw. ein Unterschied, ob Sie die Kupplung täglich benutzen und sie daher an einem Liefer- oder Geschäftswagen anbringen wollen oder ob Sie sie nur gelegentlich benötigen.

Wer (fast) täglich einen Anhänger an seinem Fahrzeug braucht, sollte eine fest installierte Anhängerkupplung verwenden. Es ist wenig sinnvoll, eine flexible Kupplung jeden Morgen neu zu befestigen und am Abend wieder abzuziehen. Das Parken mit der Kupplung ist allerdings etwas schwieriger, da der Wagen länger ist und die Parkplätze z.B. in der Stadt oft recht kurz sind. Doch wer bspw. Lieferungen für Stadtevents leistet, braucht die Kupplung für den Anhänger unbedingt.

Abnehmbare Anhängerkupplungen

Dagegen kann es sich lohnen, eine abnehmbare Kupplung zu wählen, wenn Sie nur gelegentlich, z.B. am Wochenende in den Sommermonaten, den erwähnten Fahrradträger verwenden wollen. Der Vorteil bei dieser Variante ist die Tatsache, dass das Parken unter der Woche ohne den leicht abstehenden Knopf sehr viel einfacher ist, da Ihr Wagen etwas kürzer ist. Auch bekommt Ihr Rückfahrwarnsystem keine Schwierigkeiten, denn manchmal wird die Kupplung als Hindernis erkannt. Neben dem Fahrradträger ist der Wohnwagen ein beliebter Anhänger, den Sie meistens nur für den Urlaub nutzen. Auch hier empfiehlt sich eine flexibel abnehmbare Kupplung.

Der Vorteil der abnehmbaren Anhängerkupplung ist zudem, dass Sie im Urlaub den Anhänger, Wohnwagen oder Radträger abnehmen und bei der jeweiligen Unterkunft lassen können, anschließend die Anhängerkupplung entfernen und dann in aller Ruhe zu einem Stadtevent fahren und in der Nähe leichter parken können (freie Parkplätze natürlich vorausgesetzt). So lässt sich der Urlaub richtig genießen.

Schwenkbare Anhängerkupplungen

Es gibt verschiedene Arten von Anhängerkupplungen. Zum einen sollten Sie ein Modell wählen, dass die Last des Anhängers auch tragen kann. Eine Kupplung für einen Wohnwagen muss sehr stabil sein, damit Sie diesen nicht unterwegs verlieren. Im Kommen sind derzeit die schwenkbaren Kupplungen, die jedoch zum Nachrüsten nicht für jedes Auto geeignet sind. Sie lassen sich unter die Stoßstange drehen, wenn sie nicht gebraucht werden, und stehen schnell zur Verfügung, wenn Sie sie benötigen. Leider passen sie nicht unter jede Stoßstange, sodass Sie sich vorab beraten lassen sollten. Zudem sollte klar sein, dass der nachträgliche Einbau einer Anhängerkupplung, egal welches Modell, nur von einem Fachmann ausgeführt werden sollte.

Fazit

Es gibt drei verschiedene Arten von Anhängerkupplungen: starre, abnehmbare und schwenkbare. Jede hat ihre Vorteile und Sie haben die Wahl, welche Variante für Ihre individuellen Wünsche und Vorhaben infrage kommt. Welche Kupplung dagegen für welches Fahrzeug geeignet ist, kann Ihre Werkstatt mit Ihnen besprechen. Sie können anschließend die passende Kupplung zum Beispiel online kaufen und sollten Sie dann von Ihrem Meisterbetrieb montieren lassen.