Wir leben in einer komplexen Welt, in der man leicht den Überblick verliert.

Wie gelingt es angesichts der Flut an Informationen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, Ereignisse einzuordnen und zu verstehen? Gibt es Erkenntnisse, die für eine moderne aufgeklärte Sicht der Welt zentral sind – und wenn ja: Wer hat sie hervorgebracht?

Dr. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Mitbegründer der Giordano-Bruno-Stiftung, stellt in „Die Evolution des Denkens“ einige der wichtigsten Denker der Geschichte vor und zeigt in seiner Lesung, einer Kooperation der GBS Karlsruhe und der Buchhandlung Der Rabe, was wir von ihnen lernen können, um die Herausforderungen des 21. Jh. zu meistern. -pat