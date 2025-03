Die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Forellenkaviars

Bildung & Wissen // Artikel vom 12.03.2025

In ihrer „interaktiven Gesprächsreihe“ gibt die Stiftung Forum Recht seit Februar einmal monatlich in Karlsruhe und Leipzig Einblicke in verschiedene alltagsrelevante Bereiche der Juristik und des Rechtsstaats – vom Arbeits- über Mietrecht bis hin zur Meinungsfreiheit.