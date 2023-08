Die Haut – Schutz & Ästhetik für den Körper

Die Haut ist nicht nur unser größtes, sondern auch das einzige äußere Organ.

Sie ist den Umwelteinflüssen ausgesetzt, gegen die sie einen natürlichen Schutzmechanismus besitzt. Dieser benötigt jedoch unsere Unterstützung.

Ein ästhetisches Organ

Die Haut besitzt zahlreiche Funktionen. Sie schützt unseren Körper vor Umwelteinflüssen und hilft bei der Regulierung unserer Körpertemperatur. Zusätzlich wehrt sie Krankheitserreger und Giftstoffe ab und verhindert auf diese Weise gesundheitliche Probleme. Eine bedeutende Aufgabe ist die Wahrnehmung wichtiger äußerer Einflüsse wie:

Hitze

Kälte

Druck

Schmerz

Jucken

Die Sinne sorgen für Reflexe, die uns vor einem größeren Schaden bewahren. Sie speichert Wasser und Nährstoffe und produziert aus Sonnenlicht Vitamin D. Andererseits sagt die Haut viel über den Menschen aus. Blässe, Rötungen oder gar ein gelblicher Ton können auf Krankheiten hinweisen. Besonders das Gesicht und die Hände zeigen zudem, wie jemand mit seinem Körper umgeht. Wenn wir ausgehen, kümmern wir uns daher nicht nur um unsere Kleidung. Mit der richtigen Pflege und einem unseren Typ entsprechenden Make-up wird das Outfit vollkommen.

Permanente Pflege entscheidend

Die Haut vergisst nichts, auch wenn Schäden nicht immer sofort erkennbar sind. Ein Beispiel ist die Gefahr der Entstehung von Hautkrebs. Eine der Hauptursache ist der Sonnenbrand. Die Erkrankung muss nicht zwangsläufig eintreten, jedoch steigt das Risiko mit jedem übertriebenen Sonnenbad. Der Schutz durch einen wirksamen Sonnenschutz von Dr. Belter Cosmetic ist deshalb unerlässlich. Ideal sind Produkte, die gleichzeitig pflegen. Die Pflege und der Schutz der Haut sind nicht nur in der Sonne notwendig.

So individuell der Mensch ist, so unterschiedlich ist seine Haut. Dr. Belter Cosmetic hat elf Pflegelinien entwickelt, die jedem Hauttyp eine aktive Schönheitspflege ermöglichen. Dabei setzt der Biochemiker Dr. rer. nat. Clemens Belter mit seinem Team auf naturverbundene Rezepturen, die ihre Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen haben. Die Rohstoffe sind dermatologisch sinnvoll ausgewählt und verbinden den Nutzen harmonisch mit einem angenehmen Wellnesserlebnis. Neben der Gesichts- und Körperpflege sind Programme für die Hand- und die Fußpflege ebenso im Angebot, wie Produkte für schöne Nägel. Männer kommen natürlich ebenfalls auf ihre Kosten.

Männer benötigen eine andere Pflege

Die Zeit, in der Männer kaum etwas in die Pflege ihrer Haut investiert haben, ist glücklicherweise vorbei. Frauen stehen auf gepflegt aussehende Vertreter des „starken Geschlechts“. Um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, müssen die genutzten Pflegeprodukte den spezifischen Bedürfnissen Rechnung tragen. Die männliche Haut hat mehr Poren, die zudem größer als bei Frauen sind. Sie ist fettiger und glänzender, was an einer größeren Zahl an Talgdrüsen liegt. Dadurch neigen Männer seltener zu trockener Haut als Frauen.

Dies erklärt, warum Männer eine andere Pflege benötigen, wenn sie beim kommenden Kultursommer attraktiv aussehen wollen. Ein spezifisches Problem bei der Behandlung des Gesichts ist die Rasur, welche die Haut stark strapaziert. Stress, Belastungen aus der Umwelt und die Hautalterung sind Problemfelder, welche beide Geschlechter teilen. Aufgrund der verschiedenen Hauteigenschaften sollten Männer jedoch auf speziell für sie entwickelte Pflegeserien von Dr. Belter Cosmetic zurückgreifen.

Fazit

Die Haut ist das größte Organ des Menschen und spielt auch in der Ästhetik eine wichtige Rolle. Neben dem Schutz fällt deshalb der Pflege ein großes Augenmerk zu. Wer sie vernachlässigt, wird dies durch eine schnellere Alterung bezahlen. Deshalb muss der Haut schon in jungen Jahren eine große Aufmerksamkeit geschenkt werden.