Die Macht der Seele: Gestalten Sie Ihre Markenpersönlichkeit mit Archetypenlehre

Es ist nicht leicht, eine erfolgreiche Marke aufzubauen.

Diese sollte sich von anderen Marken nicht nur durch Qualität der Produkte, sondern auch durch überzeugendes Branding abheben und man muss sich dazu hingezogen fühlen. Es ist aber nur dann möglich, wenn die Marke auf tief verwurzelte universelle Muster menschlichen Verhaltens zurückgreift und die Zielgruppe nicht kaltlässt. Eines der mächtigsten Tools im Branding ist somit die Anwendung von archetypischen Rollenbildern, die von dem Psychologen Carl Gustav Jung vor knapp 100 Jahren entwickelt wurden. Mit ihnen kann man perfekt die Markenidentität stärken; und hier ist es wichtig, strategisch vorzugehen – mehr dazu in diesem Beitrag.

Archetypen von Jung & Ihre Bedeutung im Branding

Der Begriff „Archetyp“ bezieht sich auf einen weltweit anerkannten Verhaltenstypen, z.B. den Helden, der sich für ein bestimmtes universelles Verhaltensmuster auszeichnet. Laut Carl Gustav Jung sind diese archetypischen Rollenbilder (es gibt zwölf Archetypen!) keine einfachen Rollenbilder, sondern Symbole, die tief in menschlicher Psyche verwurzelt sind. Mit einem Archetyp wird das Storytelling der Marke zu einer aufregenden Geschichte. Denken Sie nur an den Slogan von Apple – „Think Different“, der mit einem Archetyp von Magier verbunden ist. Der Slogan inspiriert die Kunden, neue Wege zu gehen und kreativ zu denken.

So, was für Archetypen sind es genau? Der Unschuldige (The Innocent) strebt nach dem Glück mit einer tiefen Angst vor Bestrafung für Fehler. Der Held (The Hero) ist dagegen motiviert, seine Stärke und sein Können zu beweisen, um die Welt zu verbessern. Der Betreuer (The Caregiver) ist besorgt um den Schutz und die Versorgung anderer. Geht es um einen Entdecker (The Explorer), den wir schon erwähnt haben, sehnt er sich nach Freiheit und der Erkundung der Welt, um ein authentisches Leben zu führen. Er fürchtet Gefangenschaft und Konformität und kann deshalb im Gegensatz zu dem Waisen (The Realist) ziellos und isoliert wirken.

Der Narr (The Jester) möchte das Leben genießen und andere aufheitern. Er fürchtet Langeweile und Ernsthaftigkeit und kann deshalb verschwenderisch und verantwortungslos handeln. Der Weise (The Sage) ist auf der Suche nach Wahrheit und Wissen, um die Welt zu verstehen. Der Magier (The Magician) nutzt Wissen und Macht, um Träume wahr werden zu lassen und Visionen zu verwirklichen. Der Rebell (The Rebel), wie auch der Name sagt, ist der, der Veränderungen herbeiführt. Der Liebhaber (The Lover) sucht Intimität und möchte geliebt werden, und der Schöpfer (The Creator) ist bestrebt, bleibende Werte zu schaffen und etwas von Bedeutung zu hinterlassen. Der Herrscher (The Ruler) ist motiviert durch Kontrolle und strebt nach einer erfolgreichen und florierenden Gemeinschaft. So repräsentiert Mercedes-Benz z.B. Kontrolle und Prestige, und Chanel Schönheit und Luxus. Und wenn Sie einen Archetyp für ein Online-Casino oder eine virtuelle Plattform wie z.B. 22Bet login suchen, könnte dazu perfekt der Narr (The Jester) passen. Dieser Charakter hat Sinn für Humor und Spielen und motiviert den Menschen dazu, eine gute Zeit zu genießen.

Wie man Archetypen erfolgreich in Storytelling, Branding & Marketing integriert

Möchten Sie die Kraft von Psychologie erfolgreich in Ihre Marketingstrategie integrieren? Hier ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Sie:

Führen Sie eine Zielgruppenanalyse durch

Definieren Sie Ihre Zielgruppe und identifizieren Sie die Archetypen, die Ihre Werte, Motivationen und Persönlichkeitsmerkmale am besten widerspiegeln. Möchten Sie einen Archetyp für eine Marke finden, die Outdoor-Ausrüstung herstellt? Dann bräuchten Sie einen Archetyp des mutigen Entdeckers, der Abenteuer und Suche nach dem Unbekannten symbolisiert. Entwickeln Sie kreatives Storytelling

Erstellen Sie Geschichten, die den Archetyp zum Leben erwecken und die Werte Ihrer Marke auf authentische Weise vermitteln. Gestalten Sie visuelle Identität für Ihre Marke

Passen Sie Ihr Logo, Ihre Farben, Ihre Typografie und Ihre Bildsprache an den gewählten Archetyp an. Richten Sie eine Kommunikationsstrategie aus

Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Marketingaktivitäten – von Social-Media-Posts bis hin zu Werbekampagnen – den Archetyp widerspiegeln und eine konsistente Botschaft vermitteln.

Fazit

Mit der Archetypenlehre von Jung können Sie Ihre Marketingstrategie verfeinern und auf ein neues Level bringen. So verwandeln Sie leblose Verkaufsargumente in einen Charakter mit einer ausdrucksstarken und authentischen Botschaft, der die DNA Ihrer Marke praktisch verkörpert. Die Menschen, die an Ihren Produkten interessiert sind, werden sich angesprochen fühlen und Ihre Marke unterstützen.